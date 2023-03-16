В ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан объяснил, почему на самом деле Украине нужен Бахмут.

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Удерживание Бахмута

Роман Свитан рассказал, что ВСУ удерживают не город, а рубеж обороны, который находится в районе Бахмута и проходит преимущественно по реке Бахмутка. К ней россиянам очень сложно подойти с востока и юга.

Если бы там не было Бахмута – вот вообще бы не было этого города, этот рубеж так бы и удерживался. Здесь есть десятки километров трассы, никакого города нет, но россияне бьются об эту трассу и не проходят,

– объяснил Свитан.

Трасса, которая выгодна ВСУ / Скриншот

"Трасса сама по себе является рубежом обороны. За ней начинаются высоты и ее очень хорошо удерживать. Там практически ровные поля, подойти очень сложно, именно поэтому россияне не могут этого сделать", – добавил военный эксперт.

Почему ВСУ не стоит выходить из Бахмута

Полковник запаса ВСУ отметил, если бросать этот рубеж обороны, тогда придется искать другой. А им может стать – Часов Яр.

"Это отход более чем на 10 километров. При чем придется отходить еще и из нескольких поселков, ведь они не будут прикрыты фланговыми гарнизонами", – подчеркнул Свитан.



Другие рубежи для ВСУ / Скриншот

По его словам, фронт, конечно, не посыплется, но в этой части он однозначно провалится. Ведь тогда придется идти за трассу Константиновка – Бахмут. Именно поэтому Украина удерживает этот рубеж обороны.

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Удар, которого россияне не выдержат

Военный эксперт рассказал, что Бахмутский гарнизон не дает врагам сильно вырваться в сторону Славянска. Россиянам будет очень сложно, ведь если они хотя бы еще километров с 10 пройдут в сторону Славянска, то попадут под мощные фланговые удары Краматорской и Дружковской группировок.

"А это фланговые удары – они их просто не выдержат. Именно поэтому и взывают в информационном пространстве Пригожина, что он не может двигаться, потому что у него проблемы с флангами", – добавил Свитан.

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