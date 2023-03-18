Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Гетьман – ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт. По его словам, украинская сторона изменила свое мнение о необходимости обороны Бахмута.

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Обещанное наступление врага начато

Алексей Гетьман объяснил, что от Купянска, пытаясь атаковать Лиман и Славянск, затем до Угледара, также Авдеевка, Марьинка – это и есть попытка большого наступления россиян.

Это дуга в 500 км. Они именно так пытались прорезать нашу оборону по центру, то есть это Бахмут, чтобы потом двигаться на Юг к Угледару и на Север к Лиману,

– убежден он.

По его мнению, враг стремился сделать два кольца и окружить нашу группировку.

Бахмут важен

Майор запаса ВСУ подчеркнул, что сейчас Бахмут – это крепость.

Этот город стал важным и стратегическим объектом, который нужно не отдавать врагу и держать там оборону столько, сколько это возможно,

– убежден он.

По мнению Гетьмана, если происходящие сейчас события действительно являются кульминацией, то россияне еще немного попытаются предпринимать какие-то наступательные действия.

"Потом, если у них не будет на это ни сил, ни средств, то можно считать, что по большому счету их наступление уже приостановилось", – рассказал он.

По его словам, неизвестно, смогут ли оккупанты начать что-то новое позже.

За это время мы уже должны предпринять наши контрнаступательные действия на любом участке фронта,

– добавил он.

Гетман подытожил, что враг все равно не покинет Бахмут, но, вероятно, не будет прибегать к таким штурмам города.

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