Закрыла сыновей своим телом: российская атака унесла жизни матери из Сумщины

Российские захватчики ежедневно обстреливают Сумщину из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Одна из таких атак унесла жизни матери двоих детей и ее отца.

Трагедия произошла в селе Кучеривка 23 января. Тогда россияне выпустили по населенному пункту 30 ракет с РСЗО "Град".

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Снаряд разорвался возле нее

В тот трагический день семья 20-летней мамы двоих детей Анны Сатаниной сначала скрылась в своем подвале. Вместе с Анной там были ее родители, муж Олег, 4-летний Алексей и Назар, которому всего один год.

Вражеские снаряды стали прилетать все чаще. Тогда семья поняла, что их старый подвал не сможет их надежно защитить, поэтому решили побежать к соседям, у которых укрытие было крепче.

Семья поднялась на гору, бабушка взяла годовалого внука на руки. Как только они выбежали на улицу – прилетел вражеский снаряд и разорвался рядом с 20-летней Анной. Она погибла на месте. Ее матери обломком отрубило руку. Женщину, ее мужа и зятя госпитализировали.

В больнице от полученных травм отец 20-летней Анны скончался. Ее муж перенес уже 3 операции – ему буквально вырвало часть бедра. Отца и дочь похоронили рядом на местном кладбище.

Сейчас двое детей живут с родителями супруга погибшей Анны. Младший сын – их общий, а старшего Олег воспитывает как родного.

Анна училась в медицинском училище в Грухове. Преподаватели знали, что у нее двое детей, поэтому пытались ей помогать. Девушка хорошо училась. Друзья вспоминают ее как хорошего, красивого и открытого человека. Поработать по специальности Анна не успела. Ее короткую жизнь оборвал российский снаряд и оставил без мамы двоих маленьких детей.

После поражения на Севере весной 2022 года россияне начали террор мирных жителей граничащих с Россией общин. Почти каждый день оккупанты обстреливают приграничные территории из минометов, артиллерии, РСЗО и стрелкового оружия. Вражеские атаки часто приводят к разрушениям и даже жертвам. Все эти обстрелы не что иное, как военные преступления россиян.