43-летняя глава МИД Германии Анналена Бербок сделала двойное сальто и поразила сеть
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок продемонстрировала атлетические способности – выполнила двойное сальто на батуте, чем поразила пользователей соцсетей.
44-летняя Бербок поразила трюком во время встречи с параспортсменами. Соответствующее видео опубликовал в сети Х (бывший твитер) журналист Матье фон Рор.
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Бербок выполнила двойное сальто
Министр сменила официальный костюм на удобную футболку и лосины, а потом уверенно продемонстрировала навыки прыжков на батуте. Анналена Бербок немного попрыгала и сначала сделала сальто назад, а потом и вперед.
На видео слышно, как руководительницы МЗК аплодировали и восторженно выкрикивали комплименты.
Анналена Бурбок поразила сеть атлетическим трюком: видео
Таким образом Бербок вспомнила давно забытые навыки. Дело в том, что в юности она профессионально занималась прыжками на батуте. В инетрвью она рассказывала, что имела способность к гимнастике, однако в селе, где она росла, не было такой секции. Ее отвели на прыжки на батутах, которые были в соседнем селе.
"Я занималась этим все детство и юность как соревновательным видом спорта", – рассказывала Анналена.
К слову, в федеральном министерстве иностранных дел стоит минибатут, которым она время от времени пользуется.