Анну Герман заметили в Испании, – СМИ

В сети опубликовали фото женщины, которая очень похожа на бывшую соратницу президента-беглеца Виктора Януковича. Вероятно, Анна Герман находится в Испании.

Блогер из Мариуполя написал 15 апреля, что экссоратницу Януковича заметили в испанском городе Бенидорм, который является одним из самых знаменитых курортов побережья Коста-Бланки.

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Что известно о вероятном пребывании Герман

Интересно, почему Анна Герман сейчас не в Тюмени или Ростове, где ее бывший шеф, а в испанском Бенидорме?

– написал блоггер.



Анна Герман может находиться в Испании / Фото с телеграммы nezloyproger

Люди не подбирают слова, комментируя вероятную поездку Герман / Скриншоты из телеграмму

Новинского заметили в Цюрихе

Пока нет подтверждений, которые бы свидетельствовали, что на фото именно Анна Герман. Ведь видна женщина, которая визуально похожа на Герман.

В самой крупной российской православной церкви Цюриха 2 апреля служил Вадим Новинский. Служба проходила в "Храме Воскресения Христова" РПЦ в центре Цюриха. Эту церковь в 2002 году освящал глава российской православной церкви Кирилл (Гундяев).

Следует отметить, что вокруг церкви висят украинские флаги и портрет Зеленского. Сам Новинский журналистам рассказал, что сейчас нигде не живет. Мол, в Швейцарию приехал из Германии. Подробнее о Новинском – читайте здесь.