Европу накрывает аномальная жара: синоптики объяснили, какой будет погода в Украине

В странах Западной Европы в ближайшие дни прогнозируют мощную волну жары с температурой до +38 градусов. В то же время в Украине синоптики ожидают значительно более комфортную погоду с кратковременными дождями и даже небольшим похолоданием в конце мая.

О том, что ждет украинские регионы в ближайшее время рассказали в Укргидрометцентре.

Смотрите также Грозы и град, но местами до +30: какой будет погода в Украине 23 мая

Прогнозируют ли в Украине аномальную жару в ближайшие дни?

В странах Западной Европы уже в ближайшие дни ожидается первая мощная волна летней жары. По прогнозам метеорологов, температура в отдельных регионах Испании может достичь +38 градусов, а во Франции и Великобритании – превысить климатическую норму на 10 – 11 градусов.

Синоптики объясняют, что причиной станет антициклон с зоной высокого давления, который задержится над континентом и будет способствовать сильному прогреву воздуха. В Париже прогнозируют до +31° градусов, на юго-западе Франции – до +35 градусов, а в Великобритании уже 24 мая температура может подняться до +32 градусов. Кроме того, в Испании готовят сотни климатических укрытий. Это будут помещения, специально оборудованные для того, чтобы там можно было переждать сильную жару

В то же время Украинский гидрометеорологический центр отмечает, что прогнозы для Западной Европы не касаются Украины. На территорию страны будет поступать прохладный воздух из Скандинавии и Балтики, поэтому погода будет оставаться более комфортной. В ближайшие дни температура в Украине преимущественно будет колебаться в пределах +21...+27 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Призываем ориентироваться именно на официальные прогнозы Укргидрометцентра и не волноваться из-за громких заголовков о погоде в других странах Европы,

– добавили синоптики.

Напомним, что в конце мая синоптики прогнозируют незначительное похолодание – температура будет ниже климатической нормы для этого периода. Также метеорологи сообщают, что антициклон "Zeno" принесет в Украину более стабильную и сухую погоду после кратковременных осадков на выходных.

В частности, 23 мая в части областей Украины прогнозируют грозы. Днем в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях будут грозы, а в отдельных районах также град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.