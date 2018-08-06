Аномальная жара в Европе: французские города ограничат проезд некоторым автомобилям

В Париже, Страсбурге и Лионе власти запретили ездить автомобилям, которые больше всего загрязняют воздух. На такой шаг вынуждены были пойти из-за аномально жаркой погоды, которая сейчас наблюдается в европейских странах.

Об этом сообщает Associated Press.

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Автомобилям, которым уже 12 лет и больше запретили ездить в Париже и Страсбурге. В Лионе разрешен проезд только автомобилям со стикерами, которые подтверждают, что уровень выбросов не превышает нормы.

Как отмечает издание, власти Франции в понедельник, 6 августа, обнародовали предупреждение об угрозе загрязнения озоном из-за высоких температур.

По прогнозам синоптиков, сильная жара во Франции пройдет в четверг, а вот максимальная температура ожидается уже во вторник.