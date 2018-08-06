Аномальна спека у Європі: французькі міста обмежать проїзд деяким автомобілям

У Парижі, Страсбурзі та Ліоні влада заборонила їздити автомобілям, які найдужче забруднюють повітря. На такий крок змушені були піти через аномально спекотну погоду, яка зараз спостерігається у європейських країнах.

Про це повідомляє Associated Press.

Читайте також: Через екстремальну спеку у Франції відключили реактори АЕС

Автомобілям, яким вже 12 років і більше заборонили їздити у Парижі та Страсбурзі. У Ліоні дозволений проїзд тільки автомобілям зі стікерами, які підтверджують, що рівень викидів не перевищує норми.

Як зазначає видання, влада Франції у понеділок, 6 серпня, оприлюднила попередження про загрозу забруднення озоном через високі температури.

За прогнозами синоптиків, сильна спека у Франції пройде до четверга, а от максимальна температура очікується вже у вівторок.