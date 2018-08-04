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Через екстремальну спеку у Франції відключили реактори АЕС

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У Франції відключили реактори АЕС через спеку
У Франції відключили реактори АЕС через спеку / DW

У Франції зупинили роботу двох реакторів атомних електростанцій. Французькі енергетики пішли на такий крок, так як у ці дні у країні зберігається екстремальна спека.

Про це повідомляє DW.

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За інформацією видання, один з реакторів АЕС Бюже на березі річки Рона був зупинений в п'ятницю, 3 серпня. Днем раніше зупинив свою роботу реактор АЕС в Сент-Альбан.

З допомогою цього заходу французькі енергетики планують запобігти подальшому нагріванню водойм, вода яких використовується для охолодження реакторів.

Зазначається, що у Німеччині з цієї ж причини АЕС були змушені зменшити навантаження.

Теги: Новини Франції АЕС
Джерело: 24 Канал
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