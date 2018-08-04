Через екстремальну спеку у Франції відключили реактори АЕС
У Франції зупинили роботу двох реакторів атомних електростанцій. Французькі енергетики пішли на такий крок, так як у ці дні у країні зберігається екстремальна спека.
Про це повідомляє DW.
Читайте також: Аномальна спека в Європі: названо країни, де варто чекати надзвичайно спекотну погоду
За інформацією видання, один з реакторів АЕС Бюже на березі річки Рона був зупинений в п'ятницю, 3 серпня. Днем раніше зупинив свою роботу реактор АЕС в Сент-Альбан.
З допомогою цього заходу французькі енергетики планують запобігти подальшому нагріванню водойм, вода яких використовується для охолодження реакторів.
Зазначається, що у Німеччині з цієї ж причини АЕС були змушені зменшити навантаження.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
ФІФА може забрати у Росії чемпіонат світу7 червня 2015 , 22:03
Привабливий прем'єр Канади несподівано "увірвався" на шкільний випускний21 травня 2017 , 15:40
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00