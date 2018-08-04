Из-за экстремальной жары во Франции отключили реакторы АЭС

Во Франции остановили работу двух реакторов атомных электростанций. Французские энергетики пошли на такой шаг, так как в эти дни в стране сохраняется экстремальная жара.

Об этом сообщает DW.

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По информации издания, один из реакторов АЭС Бюже на берегу реки Рона был остановлен в пятницу, 3 августа. Днем ранее остановил свою работу реактор АЭС в Сент-Альбан.

С помощью этого решения французские энергетики планируют предотвратить дальнейшее нагревание водоемов, вода которых используется для охлаждения реакторов.

Отмечается, что в Германии по этой же причине АЭС были вынуждены уменьшить нагрузку.