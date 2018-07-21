Аномальная жара в Японии унесла жизни более 30 человек

В многочисленных районах Японии люди страдают от аномальной жары.

Об этом сообщает "Главком".

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В пятницу, 20 июля, в городе Киото температура воздуха достигла 38,6 градуса тепла. С 9 июля в стране умерло более 30 человек.

По данным синоптиков, температура воздуха будет еще больше подниматься, поэтому людям рекомендуют использовать кондиционеры, употреблять больше воды, а также воздерживаться от физических упражнений.

Также многие люди были доставлены в больницу из-за тепловых ударов.

Напомним, в Японии возросло число жертв масштабной катастрофы. Дожди, наводнения и оползни привели к гибели людей. Правительство страны планирует выделить 18 миллионов долларов на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Кроме того еще более 300 миллионов разделят между пострадавшими районами.