Аномальна спека в Японії забрала життя більше 30 людей

У численних районах Японії люди страждають від аномальної спеки.

Про це повідомляє "Главком".

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У п'ятницю, 20 липня, в місті Кіото температура повітря досягла 38,6 градуса тепла. З 9 липня у країні померло більше ніж 30 людей.

За даними синоптиків, температура повітря буде ще більше підніматися, тому людям рекомендують використовувати кондиціонери, вживати більше води, а також утримуватися від фізичних вправ.

Також багато людей були доставлені в лікарні через теплові удари.

Нагадаємо, у Японії зросла кількість жертв масштабної катастрофи. Дощі, повені та зсуви ґрунту призвели до загибелі людей. Уряд країни планує виділити 18 мільйонів доларів на ліквідацію наслідків стихійного лиха. Крім того ще понад 300 мільйонів розділять між постраждалими районами.