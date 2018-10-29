Аномально теплая осень в Украине: экологи бьют тревогу

В Запорожье расцвели яблони, а в Чернигове каштаны – такая в Украине необычная осень. Ученые бьют тревогу, ведь такая аномалия навредит урожаю следующего года. И призывают уменьшить выбросы углерода в воздух.

Последний раз воздух в октябре так прогревался почти век назад – в 1927 году. Жители столицы и гости в восторге, ведь уши пока не мерзнут. Но радуются таким скачкам температуры не все. Некоторые просто не знают, какую одежду выбрать утром, ведь погода "то холодно, то жарко".

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Из-за такой приятной погодной аномалии экологи бьют тревогу. Они убеждены: в течение следующих десятилетий глобальная температура на Земле будет только продолжать расти, и в основном, именно за счет выбросов парниковых газов.

Парниковый эффект на земле усиливается, и разогревается планета. Например, в Украине за последние 20 лет средняя температура повысилась от 0,5 до 1,5 градуса,

– отметил эксперт по вопросам изменений климата Георгий Веремийчик.

А вот растения в шоке. В Запорожье внезапно расцвели яблони. Эколог говорит: такие природные явления навредят урожаю следующего года: "Именно этот цветок следующей весной никак зацветет. Цветет лишь тот, который не зацвел сегодня, поэтому это ущерб, неурожай".

В Запорожье внезапно расцвели яблони

А в Чернигове уже во второй раз расцвели каштаны. Биологи обеспокоены. Ведь это может быть признаком поражения каштановой молью.

Те почки, которые закладываются осенью, они гораздо слабее, подмерзают, и, фактически, мы уже будем видеть или полумертвое дерево, или ослабленное, или дерево, которое со временем погибнет,

– подчеркнул заведующий кафедрой экологии и охраны природы Юрий Карпенко.

В Чернигове уже второй раз расцвели каштаны

А вот синоптики более прагматичные и не видят критических изменений в климате Украины. "Украина относится к умеренно-континентальному климату. Он был умеренно-континентальным, есть и, надеюсь, еще очень-очень долго будет. Очевидно, с какими-то колебаниями, опять же коротких синоптических периодов, коротких погодных периодов. Но чтобы изменился климат глобально, об этом не стоит говорить пока", – утверждает синоптик Наталья Диденко.

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Наслаждаться теплом украинцы смогут как минимум до середины недели. А дальше – погода начнет снова становиться осенней.