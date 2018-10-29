23:46
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, сегодня
      Вести.UA. Слезные письма Савченко о помощи. Стокгольмский синдром Барны
      Вєсті.UA
      20:57, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Аномально теплая осень в Украине: экологи бьют тревогу

      283 Читати новину українською

      В Запорожье расцвели яблони, а в Чернигове каштаны – такая в Украине необычная осень. Ученые бьют тревогу, ведь такая аномалия навредит урожаю следующего года. И призывают уменьшить выбросы углерода в воздух.

      Последний раз воздух в октябре так прогревался почти век назад – в 1927 году. Жители столицы и гости в восторге, ведь уши пока не мерзнут. Но радуются таким скачкам температуры не все. Некоторые просто не знают, какую одежду выбрать утром, ведь погода "то холодно, то жарко".

      Читайте также: Какой будет погода в ноябре: синоптики сделали подробный прогноз

      Из-за такой приятной погодной аномалии экологи бьют тревогу. Они убеждены: в течение следующих десятилетий глобальная температура на Земле будет только продолжать расти, и в основном, именно за счет выбросов парниковых газов.

      Парниковый эффект на земле усиливается, и разогревается планета. Например, в Украине за последние 20 лет средняя температура повысилась от 0,5 до 1,5 градуса,
      – отметил эксперт по вопросам изменений климата Георгий Веремийчик.

      А вот растения в шоке. В Запорожье внезапно расцвели яблони. Эколог говорит: такие природные явления навредят урожаю следующего года: "Именно этот цветок следующей весной никак зацветет. Цветет лишь тот, который не зацвел сегодня, поэтому это ущерб, неурожай".

      запоріжжя зацвіли яблуні

      В Запорожье внезапно расцвели яблони

      А в Чернигове уже во второй раз расцвели каштаны. Биологи обеспокоены. Ведь это может быть признаком поражения каштановой молью.

      Те почки, которые закладываются осенью, они гораздо слабее, подмерзают, и, фактически, мы уже будем видеть или полумертвое дерево, или ослабленное, или дерево, которое со временем погибнет,
      – подчеркнул заведующий кафедрой экологии и охраны природы Юрий Карпенко.

      чернігів зацвіли каштани

      В Чернигове уже второй раз расцвели каштаны

      А вот синоптики более прагматичные и не видят критических изменений в климате Украины. "Украина относится к умеренно-континентальному климату. Он был умеренно-континентальным, есть и, надеюсь, еще очень-очень долго будет. Очевидно, с какими-то колебаниями, опять же коротких синоптических периодов, коротких погодных периодов. Но чтобы изменился климат глобально, об этом не стоит говорить пока", – утверждает синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: "Больше любви, заботы и секса": советы от сомнолога, как пережить переход на зимнее время

      Наслаждаться теплом украинцы смогут как минимум до середины недели. А дальше – погода начнет снова становиться осенней.

      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Экология Погода
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      сегодня , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук