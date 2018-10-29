Аномально тепла осінь в Україні: екологи б'ють на сполох

У Запоріжжі розквітли яблуні, а в Чернігові каштани – така в Україні незвична осінь. Науковці б'ють на сполох, адже така аномалія нашкодить врожаю наступного року. І закликають зменшити викиди вуглецю у повітря.

Востаннє повітря в жовтні так прогрівалося майже століття тому – у 1927 році. Жителі столиці та гості в захваті, адже вуха поки не мерзнуть. Але радіють таким стрибкам температури не всі. Деякі просто не знають, який одяг обрати зранку, адже погода "то холодно, то спекотно".

Читайте також: Якою буде погода у листопаді: синоптики зробили детальний прогноз

Через таку приємну погодну аномалію екологи б'ють на сполох. Вони переконані: протягом наступних десятиліть глобальна температура на Землі буде лише продовжувати зростати, і в основному, саме за рахунок викидів парникових газів.

Парниковий ефект на землі посилюється, і розігрівається планета. Наприклад, в Україні за останні 20 років середня температура підвищилась від 0,5 до 1,5 градуса,

– зазначив експерт з питань змін клімату Георгій Веремійчик.

А ось рослини в шоці. У Запоріжжі раптово розцвіли яблуні. Еколог каже: такі природні явища нашкодять врожаю наступного року: "Ця саме квітка наступної весни ніяк не зацвіте. Зацвіте лише та, яка не зацвіла сьогодні, тому це збитки, не врожай".



У Запоріжжі раптово розцвіли яблуні

А в Чернігові вже вдруге розцвіли каштани. Біологи занепокоєні. Адже це може бути ознакою ураження каштановою міллю.

Ті бруньки, які закладаються восени, вони набагато слабкіші, підмерзають, і, фактично, ми вже будемо бачити або напівмертве дерево, або ослаблене, або дерево, яке з часом загине,

– підкреслив завідувач кафедри екології та охорони природи Юрій Карпенко.



У Чернігові вже вдруге розцвіли каштани

А ось синоптики більш прагматичні і не вбачають критичних змін в кліматі України."Україна належить до помірно-континентального клімату. Він був помірно-континентальним, є і, сподіваюсь, ще дуже-дуже довго буде. Очевидно, з якимись коливаннями, знову ж таки коротких синоптичних періодів, коротких погодних періодів. Але щоб змінився клімат глобально, про це не варто говорити поки що", – стверджує синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: "Більше любові, турботи і сексу": поради від сомнолога, як пережити перехід на зимовий час

Насолоджуватись теплом українці зможуть щонайменше до середини тижня. А далі – погода почне знову ставати осінньою.