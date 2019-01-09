Аномальные снегопады засыпают Европу: в результате непогоды уже умерли 13 человек

За последнюю неделю в Европе погибли уже 13 человек. Снег засыпал Словакию, Германию и даже Грецию. Сотни жителей Австрии не могут выйти за пределы своих дворов – все дороги заблокированы.

В город Мисбах, что в Германии снег метет и днем, и ночью. Сугробы уже вдвое больше, чем человеческий рост. Чтобы расчистить дороги, техника работает непрерывно.

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Уполномоченный округа Мисбах Вольфганг Ржехак сказал, что мокрый снег идет непрерывно, дороги частично заблокированы, потому что на них попадали деревья. Спасатели пытаются держать все под контролем. Похожая ситуация во многих странах Европы. Почти непроходимые дороги в Словакии, а в международном аэропорту "Братиславы" отменили большинство рейсов.

Из-за заблокированных дорог сотни жителей Австрии не могут выйти за пределы своих дворов. Несколько регионов остались без света – непогода повалила деревья и повредила линии электропередач. Школы остаются закрытыми уже второй день.



Некоторые жители Австрии не могут выйти из своих дворов

Житель Австрии сообщил, что многие люди не могут попасть на работу. Хотя дети очень радуются тому, что не надо идти в школу. А в Афинах впервые за эту зиму выпал снег. Для страны это крайне необычное явление. Метели парализовали дорожное движение, учебные заведения в столице и прилегающих районах закрыли из-за сильных снегопадов. В некоторых районах Средиземноморья существенно похолодало.

За последнюю неделю по всей Европе непогода унесла жизни 13 человек. Сотни попали в снежные ловушки в Альпах. Спасатели предупреждают о вероятности снежных схождений. В Норвегии до сих пор ищут тела погибших четырех лыжников, которые еще на прошлой неделе попали под лавину. Несколько человек – погибли в горах в Швейцарии, Австрии и Германии. Местные органы власти предупреждают о продолжении сильного снегопада, что увеличивает и без того высокий риск новых лавин.