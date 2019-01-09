Аномальні снігопади засипають Європу: внаслідок негоди вже померли 13 людей

За останній тиждень у Європі загинуло вже 13 людей. Сніг засипав Словаччину, Німеччину та навіть Грецію. Сотні жителів Австрії не можуть вийти за межі своїх подвір'їв – усі дороги заблоковані.

У місто Місбах, що у Німеччині сніг мете і вдень, і вночі. Кучугури вже вдвічі більші, ніж людський зріст. Аби розчистити дороги, техніка працює безперестанку.

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Уповноважений округу Місбах Вольфганг Ржехак сказав, що мокрий сніг йде безперервно, дороги частково заблоковані, бо на них попадали дерева. Рятувальники намагаються тримати все під контролем. Схожа ситуація у багатьох країнах Європи. Майже непрохідні дороги у Словаччині, а у міжнародному аеропорту "Братислави" скасували більшість рейсів.

Через заблоковані дороги сотні жителів Австрії не можуть вийти за межі своїх подвір'їв. Декілька регіонів залишились без світла – негода повалила дерева і пошкодила лінії електропередач. Школи залишаються закритими вже другий день.



Деякі жителі Австрії не можуть вийти зі своїх подвір'їв

Житель Австрії повідомив, що багато людей не можуть потрапити на роботу. Хоча діти надзвичайно радіють тому, що не треба йти в школу. А в Афінах вперше за цю зиму випав сніг. Для країни це вкрай незвичне явище. Хуртовини паралізували дорожній рух, навчальні заклади в столиці та прилеглих районах закрили через сильні снігопади. В деяких районах Середземномор'я суттєво похолодало.

За останній тиждень по всій Європі негода забрала життя 13 людей. Сотні потрапили у снігові пастки в Альпах. Рятувальники попереджають про імовірність снігових сходжень. У Норвегії досі шукають тіла загиблих чотирьох лижників, які ще минулого тижня потрапили під лавину. Кілька людей – загинули в горах у Швейцарії, Австрії та Німеччині. Місцеві органи влади попереджають про продовження сильного снігопаду, що збільшує і без того високий ризик нових лавин.