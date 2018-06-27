Анонимность порождает безнаказанность, – эксперт об отсутствии идентификации полицейских

Отсутствие персональной идентификации полицейских порождает злоупотребления – а именно чрезмерное использование грубой силы во время мирных собраний, объясняет эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов Михаил Каменев.

Об этом он рассказал на конференции в Укринформе.

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По его словам, реформа полиции была спровоцирована действиями милиции во время Революции Достоинства. Так, разгон студентов стал толчком к Революции. Новую патрульную полицию сформировали, но проблемы остались те же. И одна из основных – это вопрос идентификации полицейских.

В законе эта соответствующая норма появилась в 2015-м году. Однако, она плохо выполняется. Патрульные полицейские, которые и ранее не представляли особой угрозы, и сейчас ходят с жетонами. Все визуально выглядит красиво и по-новому. А вот когда полиция выходит охранять безопасность на мирных собраниях, все не всегда так красиво. Очень часто полицейские действуют без жетонов, без опознавательных номеров, даже иногда без шевронов. Особенно когда они прибегают к применению грубой силы, как это было во время Марша равенства в Киеве,

– прокомментировал Каменев.

Чтобы исправить ситуацию в сфере обеспечения общественной безопасности, в первую очередь, необходимо решить проблему с идентификацией.

"Тогда можно будет понимать, какой полицейский допустил нарушение. А полицейский, который знает, что потом смогут установить его личность, будет избегать применения грубой силы. Надо бороться против анонимности, потому что она порождает безнаказанность", – сказал Каменев.

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Эксперт считает, что полиция не предпринимает никаких шагов для того, чтобы исправить эту проблему. Правда, в Верховной Раде лежат соответствующие законопроекты относительно Нацполиции и Нацгвардии, у которой тоже нет никакой идентификации и никаких жетонов на мирных собраниях.

По мнению Каменева, чиновники рассмотрят законопроекты и, вероятно, примут под очередную торжественную дату.