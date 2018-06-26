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В Мексике за убийство политика задержали всю полицию города Окампо

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28 правоохранителей допрашивают в связи с подозрением в причастности к убийству кандидата в мэры города
28 правоохранителей допрашивают в связи с подозрением в причастности к убийству кандидата в мэры города / cnn.com

28 правоохранителей допрашивают в связи с подозрением в причастности к убийству кандидата в мэры города.

64-летнего Фернандо Ангелеса Хуареса неизвестный преступник застрелил на пороге его дома, передает CNN.

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Хуарес стал одним из более сотни политиков, которые погибли в Мексике в канун выборов.

Позже после инцидента в город прибыли федеральные агенты, которые должны были задержать местных полицейских, но начальник полиции Оскар Гонсалес Гарсиа отказался сдаваться и даже начал предупредительную стрельбу в воздух вместе со своими подопечными.

Дело в том, что правоохранителей мексиканского города обвиняют в связях с преступной организацией, которая может быть причастна к убийству политика.

На следующий день федеральные агенты вернулись с подкреплением и арестовали всех полицейских мексиканского города Окампо, в котором случился инцидент.

Сообщается о задержании 27 сотрудников местной полиции, включая начальника полицейского участка.

Теги: Криминальные новости Полиция Мексика
Источник: 24 Канал
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