В Мексике за убийство политика задержали всю полицию города Окампо
28 правоохранителей допрашивают в связи с подозрением в причастности к убийству кандидата в мэры города.
64-летнего Фернандо Ангелеса Хуареса неизвестный преступник застрелил на пороге его дома, передает CNN.
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Хуарес стал одним из более сотни политиков, которые погибли в Мексике в канун выборов.
Позже после инцидента в город прибыли федеральные агенты, которые должны были задержать местных полицейских, но начальник полиции Оскар Гонсалес Гарсиа отказался сдаваться и даже начал предупредительную стрельбу в воздух вместе со своими подопечными.
Дело в том, что правоохранителей мексиканского города обвиняют в связях с преступной организацией, которая может быть причастна к убийству политика.
На следующий день федеральные агенты вернулись с подкреплением и арестовали всех полицейских мексиканского города Окампо, в котором случился инцидент.
Сообщается о задержании 27 сотрудников местной полиции, включая начальника полицейского участка.
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