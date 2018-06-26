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У Мексиці через вбивство політика затримали всю поліцію міста Окампо

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28 правоохоронців допитують у зв'язку з підозрою у причетності до вбивства кандидата в мери міста
28 правоохоронців допитують у зв'язку з підозрою у причетності до вбивства кандидата в мери міста / cnn.com

28 правоохоронців допитують у зв'язку з підозрою у причетності до вбивства кандидата в мери міста.

64-річного Фернандо Ангелеса Хуареса невідомий злочинець застрелив на порозі його дому, передає CNN.

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Хуарес став одним з понад сотні політиків, які загинули в Мексиці в переддень виборів.

Пізніше після інциденту в місто прибули федеральні агенти, які повинні були затримати місцевих поліцейських, але начальник поліції Оскар Гонсалес Гарсіа відмовився здаватися та навіть розпочав попереджувальну стрільбу у повітря разом зі своїми підопічними.

Справа у тому, що правоохоронців мексиканського міста звинувачують у зв'язках зі злочинною організацією, яка може бути причетною до вбивства політика.

Наступного дня федеральні агенти повернулися з підкріпленням і арештували усіх поліцейських мексиканського міста Окампо, в якому трапився інцидент.

Повідомляється про затримання 27 співробітників місцевої поліції, включно з начальником поліцейського відділка.

 

Теги: Кримінальні новини Мексика Поліція
Джерело: 24 Канал
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