Анонімність породжує безкарність, – експерт про відсутність ідентифікації поліцейських

Відсутність персональної ідентифікації поліцейських породжує зловживання – а саме надмірне використання грубої сили під час мирних зібрань, пояснює експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Михайло Камєнєв.

Про це він розповів на конференції в Укрінформі.

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За його словами, реформа поліції була спровокована діями міліції під час Революції Гідності. Так, розгін студентів став поштовхом до Революції. Нову патрульну поліцію сформували, але проблеми лишились ті самі. І одна з основних – це питання ідентифікації поліцейських.

У законі ця відповідна норма з'явилась у 2015-му році. Однак, вона погано виконується. Патрульні поліцейські, які й раніше не становили особливої загрози, і зараз ходять з жетонами. Усе візуально виглядає красиво і по-новому. А от коли поліція виходить охороняти безпеку на мирних зібраннях, все не завжди так гарно. Дуже часто поліцейські діють без жетонів, без розпізнавальних номерів, навіть інколи без шевронів. Особливо коли вони вдаються до застосування грубої сили, як це було під час Маршу рівності у Києві,

– прокоментував Камєнєв.

Щоб виправити ситуацію у сфері забезпечення громадської безпеки, найперше, вирішити проблему з ідентифікацією.

"Тоді можна буде розуміти, який поліцейський допустив порушення. А поліцейський, який знає, що потім зможуть встановити його особу, буде уникати застосування грубої сили. Треба боротись проти анонімності, бо вона породжує безкарність", – сказав Камєнєв.

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Експерт вважає, що поліція не робить жодних кроків для того, аби виправити цю проблему. Щоправда, у Верховній Раді лежать відповідні законопроекти щодо Нацполіції й Нацгвардії, у якої теж немає жодної ідентифікації й жодних жетонів на мирних зібраннях.

На думку Камєнєва, чиновники розглянуть законопроекти й, імовірно, приймуть під чергову урочисту дату.