Действующие чемпионы вступают в бой: анонс матчей 15 июня на Евро-2024 по футболу

Во второй игровой день на чемпионате Европы-2024 по футболу запланированы три поединка. 15 июня на немецкий газон выйдут действующие чемпионы Европы итальянцы.

В субботу, 15 июня, состоится не только поединок "скуадро адзурры". Также запланирован дебютный центральный матч Евро-2024 по футболу между Испанией и Хорватией, пишет 24 Канал.

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Венгрия – Швейцария



Гранит Джака / Фото Getty Images

Программу второго игрового дня откроет противостояние Венгрия – Швейцария. Поединок рассудит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Именно этот рефери только 1 июня отработал на финале Лиги чемпионов-2024 между мадридским Реалом и дортмундской Боруссией.

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Обе сборные напрямую вышли в финальную часть Евро-2024. Венгрия выиграла группу "G", набрав 18 баллов в 8-ми турах. Венгры оставили за своей спиной Сербию, Черногорию, Литву и Болгарию. Зато Швейцария по итогам 10-ти туров стала второй (17 очков). Больше баллов набрала только Румыния, которая заняла первое место в группе "I".

История противостояний Венгрии и Швейцарии очень богата. Эти сборные встретились между собой аж 46 раз. Только в 11 поединках победу праздновали "красные кресты". Зато 30 раз побеждали венгры. Еще 5 встреч были сведены вничью.

Испания – Хорватия

Матч Венгрия – Швейцария стартует 15 июня в 16:00 (по Киеву) на 50-тысячном стадионе в Кельне.



Сборная Испании по футболу / Фото Getty Images

Во втором матче 15 июня Евро-2024 сойдутся настоящие футбольные гранды Европы – Испания и Хорватия. Это будет первое центральное противостояние первого тура турнира.

Поединок рассудит английский рефери Майкл Оливер. А сам матч начнется в 19:00 (по киевскому времени) на "Олимпийском стадионе" в Берлине.

Если испанцы с первого места группы "А" вышли в финальную часть Евро-2024 (21 очко), то хорватская сборная заняла в группе "D" второе место, набрав 16 пунктов. Хорваты уступили в групповом раунде квалификации чемпионата Европы Турции (17 баллов).

15 июня 2024 года Испания и Хорватия в 11 раз сыграют между собой. В активе "Фурии Рохи" 6 побед. В то же время хорваты одержали вдвое меньше побед – 3. В истории этих сборных зафиксирована лишь одна ничья (0:0 в далеком сезоне-1999/2000).

Италия – Албания



Сборная Италии по футболу / Фото Getty Images

Италия и Албания закроют программу второго игрового дня Евро-2024 15 июня. "Скуадро адзурра" соревновалась в квалификации с Украиной. В 8-ми турах итальянская сборная набрала 14 очков и финишировала второй в группе "С". Победу в группе одержала Англия (20 пунктов).

Албания же неожиданно выиграла группу "Е" (15 очков). Хотя столько же баллов набрала Чехия, которая стала второй.

Италия и Албания только 4 раза играли между собой. Во всех поединках победу праздновали итальянцы. Последний раз эти сборные встречались на одном поле еще в товарищеском матче сезона-2022/2023, когда "скуадро адзурра" оформила победу со счетом 1:3.

Немец Феликс Цвайер будет работать главным арбитром на матче Италия – Албания, который состоится на стадионе в Дортмунде.

Это первая встреча этих сборных в рамках чемпионата Европы. До этого встречались в квалификации ЧМ-2016/2017.