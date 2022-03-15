Отмечается, что гигабайты данных "Росатома" уже залиты в сеть. По словам Anonymous, это, в частности, данные безопасности, базы данных и учетные записи пользователей внутренней сети российского холдинга.
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В Anonymous при этом подчеркнули, что непосредственно системы российских АЭС они не взламывали – группа заверила, что никогда бы не пренебрегала безопасностью жизней людей. Зато слитые данные – это лишь данные из вебсайта "Росатома".
Чем занимается "Росатом"
Государственная корпорация по атомной энергии России, основанная Владимиром Путиным в 2007 году. Объединяет более 360 предприятий атомной отрасли России. В холдинг "Росатома" входят все гражданские атомные компании страны-агрессора, предприятия ядерного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот.
Источник: Wikipedia
Борьба Anonymous на стороне Украины: коротко
- 25 февраля, через день после полномасштабного вторжения России в Украину, группа "белых" хакеров Anonymous объявила кибервойну стране-агресору.
- В течение почти трех недель хакеры взломали ряд российских сайтов, в частности Минобороны, Кремля, Роскомнадзор, ФСБ и других государственных структур оккупанта.
- Кроме того, 7 марта Anonymous хакнули стриминговые сервисы в России и запустили в эфире видео с бомбардировками Украины.