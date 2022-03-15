Зазначається, що гігабайти даних "Росатому" вже злито у мережу. За словами Anonymous, це, зокрема таблиці, безпекові дані, бази даних і облікові записи користувачів внутрішньої мережі російського холдингу.

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В Anonymous при цьому наголосили, що безпосередньо системи російських АЕС вони не зламували – група запевнила, що ніколи б не нехтувала безпекою життів людей. Натомість злиті дані – це лише дані з вебсайту "Росатому".

Чим займається "Росатом"

Державна корпорація з атомної енергії Росії, заснована Володимиром Путіним у 2007 році. Об'єднує понад 360 підприємств атомної галузі Росії. У холдинг "Росатому" входять усі цивільні атомні компанії країни-агресорки, підприємства ядерного комплексу, науково-дослідні організації, а також атомний криголамний флот.



Джерело: Державна корпорація з атомної енергії Росії, заснована Володимиром Путіним у 2007 році. Об'єднує понад 360 підприємств атомної галузі Росії. У холдинг "Росатому" входять усі цивільні атомні компанії країни-агресорки, підприємства ядерного комплексу, науково-дослідні організації, а також атомний криголамний флот.Джерело: Wikipedia

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