В сети распространили видео с обещанием Anonymous разорить счета россиян и направить их Украине

Якобы новое видеообращение Anonymous к Путину и всем россиянам мгновенно приобрело популярность в сети, но оказалось фейком. Хакеры действительно на стороне Украины, но такую кибератаку не готовят. По крайней мере, пока.

В Интернете распространили видео с якобы новым обращением Anonymous. Мол, в нем хакеры обещают: если россияне не выйдут на митинги против своей власти, с марта средства с их карт будут перечислены на счета украинской армии. Такой ролик распространило и Министерство цифровой трансформации Украины.

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Однако вскоре оказалось, что видео – фейковое. Anonymous действительно обращались к Путину, однако пока не угрожали всем россиянам таким киберударом.

Новое "обращение" Anonymous оказалось фейком. Но панику среди оккупантов точно наведет,

– акцентировали впоследствии в Минцифры.

Добавим, что международное сообщество хакеров активно поддерживает Украину на киберфронте. На счету Anonymous уже немало побед – взлом российских и белорусских сайтов госучреждений, баз данных, СМИ и т.д.

Пользователи сети распространили фейковое видео с якобы "обращением" Anonymous

На фейковое видео отреагировали и в Anonymous. Хакеры попросили не распространять ложную информацию, подчеркнув, что они никогда не нападут на обычных людей.

Мы атакуем коррумпированную российскую власть, а не народ, – отметили Anonymous.

Надеемся, что союзники Украины не собираются остановиться на достигнутом и нанесут еще одну кибератаку по оккупантам.

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