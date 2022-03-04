Украинские песни по пропагандистскому российскому телевидению, "лежачие" сайты российских правительственных порталов и компаний – хакеры Anonymous уже нанесли России много ударов. Группа начала активно помогать Украине в киберпространстве после того, как Россия коварно и подло начала против нашей страны полномасштабную войну.

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Новая атака хакеров Anonymous

В скором времени оккупантам предстоит новый неприятный сюрприз. Хакеры Anonymous объявили о том, что начинают "охотиться" на российские правительственные серверы.

В отличие от оккупантов хакеры предупредили врага о своем нападении и открыто заявляют о своих намерениях. Если же учесть квалификацию участников хакерской группы, то сомневаться в успешности сделки могут только российские пропагандисты.

Поэтому уже в скором времени следует ожидать результатов "охоты" и объявления интересных данных, полученных хакерами.



Anonymous объявил "охоту" на российские правительственные серверы / Скриншот с поста хакеров в твиттер