Українські пісні по пропагандистському російському телебаченню, "лежачі" сайти російських урядових порталів та компаній – хакери Anonymous вже завдали Росії багато ударів. Група почала активно допомагати Україні у кіберпросторі після того, як Росія підступно та підло почала проти нашої країни повномасштабну війну.

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Нова атака хакерів Anonymous

Незабаром окупантів чекатиме новий неприємний сюрприз. Хакери Anonymous оголосили про те, що починають "полювати" на російські урядові сервери.

На відміну від окупантів, хакери попередили ворога про свій напад та відкрито заявляють про свої наміри. Якщо ж зважити на кваліфікацію учасників хакерської групи, то сумніватися в успішності операції можуть лише російські пропагандисти.

Тож вже незабаром варто очікувати результатів "полювання" та оголошення цікавих даних, які здобуть хакери.

Anonymous оголосив "полювання" на російські урядові сервери / Скриншот з посту хакерів у твіттер

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