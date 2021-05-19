В переизданной книге указан автором "ректор" Донецкого национального университета Аноприенко, который и записал соответствующее видео. Бессмысленным заявлением поделился в своем фейсбуке журналист и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.
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По его словам, лжеученый нашел Атлантиду в донецких степях. Он считает, что она якобы охватывала именно все поля на востоке Украины.
Нет, это не шутка. Он действительно выдал такую монографию, а местные СМИ с гордостью об этом сообщают, хотя здесь пора санитаров вызывать,
– написал Казанский.
Он иронически добавил, что "эти люди еще и смеются над "древними украми".
О чем говорится в курьезном ролике
Аноприенко щеголяет юбилейным переизданием своей монографии под названием "Атлантида. Индоевропейская цивилизация". Он называл эту книгу "попыткой поставить легенду об Атлантиде на исторические рельсы".
По словам так называемого ректора, главная идея заключается в том, что все легенды об Атлантиде, большом потопе можно связать с так называемым циркумпонтийским регионом.
"То есть, возле Черного моря, которое ранее называли Понтом. Одним из ключевых регионов этой местности как раз являются приазовские, причерноморские степи. То есть, донецкие степи", – высказался "ученый"
Он добавил, что в юбилейном издании появилась еще одна глава, где рассматривают некоторые артефакты на территории Донецкой области.
Лжеученый Донбасса презентует свою книгу: смотрите видео из фейсбука Казанского