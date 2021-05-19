В переизданной книге указан автором "ректор" Донецкого национального университета Аноприенко, который и записал соответствующее видео. Бессмысленным заявлением поделился в своем фейсбуке журналист и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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По его словам, лжеученый нашел Атлантиду в донецких степях. Он считает, что она якобы охватывала именно все поля на востоке Украины.

Нет, это не шутка. Он действительно выдал такую ​​монографию, а местные СМИ с гордостью об этом сообщают, хотя здесь пора санитаров вызывать,

– написал Казанский.

Он иронически добавил, что "эти люди еще и смеются над "древними украми".

О чем говорится в курьезном ролике

Аноприенко щеголяет юбилейным переизданием своей монографии под названием "Атлантида. Индоевропейская цивилизация". Он называл эту книгу "попыткой поставить легенду об Атлантиде на исторические рельсы".

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По словам так называемого ректора, главная идея заключается в том, что все легенды об Атлантиде, большом потопе можно связать с так называемым циркумпонтийским регионом.

"То есть, возле Черного моря, которое ранее называли Понтом. Одним из ключевых регионов этой местности как раз являются приазовские, причерноморские степи. То есть, донецкие степи", – высказался "ученый"

Он добавил, что в юбилейном издании появилась еще одна глава, где рассматривают некоторые артефакты на территории Донецкой области.

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