У перевиданій книзі зазначений автором "ректор" Донецького національного університету Анопрієнко, який і записав відповідне відео. Безглуздою заявою поділився у своєму фейсбуці журналіст та член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
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За його словами, псевдонауковець знайшов Атлантиду в донецьких степах. Він вважає, що вона нібито охоплювала саме усі поля на сході України.
Ні, це не жарт. Він дійсно видав таку монографію, а тамтешні ЗМІ з гордістю про це повідомляють, хоча тут пора санітарів викликати,
– написав Казанський.
Він іронічно додав, що "ці люди ще й сміються над "древніми украми".
Про що мовиться у курйозному ролику
Анопрієнко хизується ювілейним перевиданням своєї монографії під назвою "Атлантида. Індоєвропейська цивілізація". Він називав цю книгу "спробою поставити легенду про Атлантиду на історичні рейки".
За словами так званого ректора, головна ідея полягає в тому, що усі легенди про Атлантиду, великий потоп можна пов'язати із так званим Циркумпонтійським регіоном.
"Тобто, біля Чорного моря, яке раніше називали Понтом. Одним із ключових регіонів цієї місцевості якраз є приазовські, причорноморські степи. Тобто, донецькі степи", – висловився "вчений"
Він додав, що у ювілейному виданні з'явилася ще одна глава, де розглядають деякі артефакти на території Донецької області.
Псевдовчений Донбасу презентує свою книгу: дивіться відео з фейсбуку Казанського