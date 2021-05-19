У перевиданій книзі зазначений автором "ректор" Донецького національного університету Анопрієнко, який і записав відповідне відео. Безглуздою заявою поділився у своєму фейсбуці журналіст та член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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За його словами, псевдонауковець знайшов Атлантиду в донецьких степах. Він вважає, що вона нібито охоплювала саме усі поля на сході України.

Ні, це не жарт. Він дійсно видав таку монографію, а тамтешні ЗМІ з гордістю про це повідомляють, хоча тут пора санітарів викликати,

– написав Казанський.

Він іронічно додав, що "ці люди ще й сміються над "древніми украми".

Про що мовиться у курйозному ролику

Анопрієнко хизується ювілейним перевиданням своєї монографії під назвою "Атлантида. Індоєвропейська цивілізація". Він називав цю книгу "спробою поставити легенду про Атлантиду на історичні рейки".

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За словами так званого ректора, головна ідея полягає в тому, що усі легенди про Атлантиду, великий потоп можна пов'язати із так званим Циркумпонтійським регіоном.

"Тобто, біля Чорного моря, яке раніше називали Понтом. Одним із ключових регіонів цієї місцевості якраз є приазовські, причорноморські степи. Тобто, донецькі степи", – висловився "вчений"

Він додав, що у ювілейному виданні з'явилася ще одна глава, де розглядають деякі артефакти на території Донецької області.

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