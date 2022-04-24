Видео обнародовала пресс-служба Генштаба ВСУ. В поздравлении отметили, что сейчас украинцам пришлось жить в переломные времена. Наглое зло пришло, чтобы посеять страх и смерть.

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Между 500-килограммовыми авиационными бомбами, дикими ордами российских оккупантов и мирным населением цветущей Украины – только Ангеловское воинство и личный состав Вооруженных Сил Украины,

– говорится в сообщении.

Военные заявили, что приложат все усилия, чтобы в этом году Пасха была мирной и радостной для украинцев. А песня – подарок всем, кого защищают ВСУ, и Защитникам Украины на полях боев.

В поздравлении напомнили, что Господь победил смерть и ад. Украина также победит зло, восставшее против нее.

Ансамбль ВСУ поздравил украинцев с Пасхой: смотрите видео