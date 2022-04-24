Відео оприлюднила пресслужба Генштабу ЗСУ. У привітанні наголосили, що зараз українцям випало жити у переломні часи. Знахабніле зло прийшло, аби посіяти страх та смерть.

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Між 500-кілограмовими авіаційними бомбами, дикими ордами російських окупантів та мирним населенням квітучої України – лиш Янгольське воїнство та особовий склад Збройних Сил України,

– мовиться у повідомленні.

Військові заявили, що докладуть усіх зусиль, аби цьогоріч Великдень був мирним та радісним для українців. А пісня – подарунок для усіх, кого захищають ЗСУ, та для Захисників України на полях боїв.

У привітанні нагадали, що Господь переміг смерть та пекло. Україна також переможе зло, яке повстало проти неї.

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