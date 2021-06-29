К такому выводу пришли ученые из Океанографического института Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего (США) и Института морских и антарктических исследований Университета Тасмании (Австралия).

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В Антарктиде исчезло большое озеро

Исследователи проанализировали спутниковые данные аппарата ICESat-2 от NASA. На них заметно, что озеро площадью 600 миллионов кубических метров просочилось через треснувшую толщу ледника в океан.

Мы считаем, что вода, накопившаяся в этом глубоком озере, вызвала трещину в ледовом шельфе под озером. В результате гидроразрыва вода стекала в океан, который был ниже,

– заявил ученый Роланд Варнер.

Случилось это в 2019 году, когда в шельфовом леднике Эймери в восточной части Антарктиды, была зима.

Гидроразрывы случаются на небольших шельфовых ледниках Антарктического полуострова. Летом вода там тает, просачивается в микротрещины, а зимой замерзает, что в итоге приводит к растрескиванию льда. Однако такое редко фиксируют в ледниках, толщина которых достигает 1 400 метров, как в Эймери.

Вместо озера – "ледяная долина"

На месте "исчезнувшего" озера образовалось нечто похожее на кратерную впадину – так называемая "ледяная долина". Она охватывает территорию примерно в 11 квадратных километров. В центре впадина достигает 80 метров глубины.

Что будет дальше с долиной, пока неизвестно.

Обратите внимание! Айсберг A68, который долгое время был крупнейшим в мире, почти растаял. За 4 года он превратился из гиганта в мелкие льдины.