Антарктика становится зеленой, и это видно даже из космоса: фото

На снимках Антарктиды из космоса зафиксировали почти 1700 участков, где снег стал зеленым от микроскопических водорослей на побережье. Британские исследователи даже создали первую карту распространения этих водорослей.

Водоросли, которые живут благодаря фотосинтезу, извлекают углекислый газ из атмосферы, говорят исследователи. Они также играют ключевую роль в круговороте питательных веществ в Антарктиде, сообщает BBC.

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Что известно об этих водорослях

Эти микроводоросли – первичные производители в начале пищевой цепочки. Любые изменения, происходящие с ними, существенно сказываются на последующих звеньях цепочки, рассказал руководитель исследования, доктор Мэтт Дэйви из университета Кембриджа.

Хотя количество микроводорослей, о котором говорится, является небольшим в глобальном масштабе, на уровне Антарктики оно является существенным,

– сказал эколог в интервью BBC.

Объектом исследования был Антарктический полуостров – полоса земли, которая простирается от берега ледового континента в направлении Южной Америки. Скопления водорослей заметны в основном на его западном берегу, а две трети из них – на островах, рассыпанных вдоль побережья.



Водоросли на снегу в Антарктике / Фото Sarah Vincent (BBC)

Какая площадь покрытия

В целом микроводоросли покрывают площадь почти в 2 квадратных километра. Это означает, что они ежегодно потребляют примерно 500 тонн двуокиси углерода. Это, по подсчетам ученых, соответствует выбросам от 875 тысяч среднестатистических автопутешествий в Великобритании.

На самом деле цифры неполные, потому что детекторы космического аппарата Sentinel-2 различают только зеленые микроводоросли и не замечают красные и оранжевые, потому что недостаточно чувствительны в этой части спектра.



Спутник Sentinel-2 (на фото он над Грецией) / Фото Airbus

Для процветания этим организмам необходимо достаточное количество воды в жидком состоянии, поэтому их можно встретить на снежных участках, где температура не опускается намного ниже нуля.

Водоросли также сильно зависят от наличия тюленей, пингвинов и антарктических птиц, таких как поморники и доминиканские чайки. Их экскременты – источник нужного водорослям азота и других веществ.

Что произойдет с водорослями, если в Антарктиде потеплеет

Температура на полуострове быстро растет еще со второй половины прошлого века. Климатические модели предсказывают, что эта тенденция сохранится в следующие несколько десятилетий.



Для цветения водорослям нужен доступ к воде в "теплых" зонах / Фото Matt Davey et al

Много полей водорослей на островах, которые незначительно выступают над уровнем моря, могут исчезнуть вслед за снежным покровом. С другой стороны, перед водорослями откроются новые возможности на материке и на возвышенностях.

"Вероятно, существует много разных видов водорослей, каждый из которых занимает собственную нишу. Одни живут на самой поверхности снега, другие – чуть глубже, и их количество будет меняться в зависимости от температуры", – рассказал профессор биологии из Кембриджа Эллисон Смит.

Но пока не известно, будет ли расти их количество, или уменьшаться. Об этом и не узнают без постоянного наблюдения.