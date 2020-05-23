Антарктика стає зеленою і це видно навіть з космосу: фото

На знімках Антарктиди з космосу зафіксували майже 1700 ділянок, де сніг став зеленим від мікроскопічних водоростей на узбережжі. Британські дослідники навіть створили першу карту поширення цих водоростей.

Водорості, які живуть завдяки фотосинтезу, витягають вуглекислий газ з атмосфери, кажуть дослідники. Вони також відіграють ключову роль у колообізі поживних речовин в Антарктиді, повідомляє BBC.

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Що відомо про ці водорості

Ці мікроводорості – первинні виробники на початку харчового ланцюжка. Будь-які зміни, що відбуваються з ними, суттєво позначаються на подальших ланках ланцюжка, розповів керівник дослідження, доктор Метт Дейві з університету Кембриджа.

Хоча кількість мікроводоростей, про яку мовиться, є невеликою в глобальному масштабі, на рівні Антарктики вона є істотною,

– сказав еколог в інтерв'ю BBC.

Об'єктом дослідження був Антарктичний півострів – смуга землі, яка простягається від берега льодового континенту у напрямку до Південної Америки. Скупчення водоростей помітно переважно на його західному березі, а дві третини з них – на островах, розсипаних уздовж узбережжя.



Водорості на снігу в Антарктиці / Фото Sarah Vincent (BBC)

Яка площа покриття

Загалом мікроводорості покривають площу майже у 2 квадратних кілометри. Це означає, що вони щорічно споживають приблизно 500 тонн двоокису вуглецю. Це, за підрахунками вчених, відповідає викидам від 875 тисяч середньостатистичних автоподорожей у Великій Британії.

Насправді цифри неповні, тому що детектори космічного апарату Sentinel-2 розрізняють тільки зелені мікроводорості і не помічають червоні та помаранчеві, бо недостатньо чутливі в цій частині спектра.



Супутник Sentinel-2 (на фото він над Грецією) / Фото Airbus

Для процвітання цим організмам необхідна достатня кількість води в рідкому стані, тому їх можна зустріти на снігових ділянках, де температура не падає набагато нижче нуля.

Водорості також сильно залежать від наявності тюленів, пінгвінів та антарктичних птахів, таких як поморники і домініканські чайки. Їхні екскременти – джерело потрібного водоростям азоту та інших речовин.

Що станеться з водоростями, якщо в Антарктиді потеплішає

Температура на півострові швидко зростає ще з другої половини минулого століття. Кліматичні моделі пророкують, що ця тенденція збережеться в наступні кілька десятиліть.



Для цвітіння водоростям потрібен доступ до води в "теплих" зонах / Фото Matt Davey et al

Багато полів водоростей на островах, які несуттєво виступають над рівнем моря, можуть зникнути слідом за сніговим покривом. З іншого боку, перед водоростями відкриються нові можливості на материку і на височинах.

"Ймовірно, існує багато різних видів водоростей, кожен з яких займає власну нішу. Одні живуть на самій поверхні снігу, інші – трохи глибше, і їхня кількість буде змінюватися в залежності від температури", – розповів професор біології з Кембриджа Еллісон Сміт.

Але наразі не відомо, чи зростатиме їхня кількість, чи зменшуватиметься. Про це й не дізнаються без постійного спостереження.