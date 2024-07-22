В Национальном антарктическом центре сообщили, что резкое потепление добралось не только до Украины, но и до Антарктики. Однако пока в Украине жаркое лето, то там – разгар зимы

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В Антарктику пришло потепление

Плюсовая температура сохранялась в течение почти двух суток – 16 – 17 июля. В эти дни также шел дождь и мокрый снег.

16 июля на украинской станции "Академик Вернадский" было зафиксировано значительное повышение максимальной суточной температуры. Она выросла на более чем 8 градусов: с -4,2 градусов до 4,5,

– сообщили ученые.

Также плюсовые температуры были зафиксированы на британской станции "Розера", что расположена на 300 километров южнее "Вернадского".

Основной причиной такого изменения погоды является явление "атмосферной реки". Это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, которая быстро переносит теплые массы воздуха и влаги из тропиков в полярные регионы.

Если такие случаи участятся, усилятся процессы таяния ледников, что в свою очередь приведет к постепенному распреснению прибрежных вод. А это грозит разрушением различных экосистем как белого континента, так и океана вокруг него,

– объяснили ученые.

К слову, после затяжной жары в Украину наконец пришла долгожданная влага. Синоптики прогнозируют, что дожди стоит ожидать еще в течение нескольких дней.