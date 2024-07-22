В Національному антарктичному центрі повідомили, що різке потепління дісталося не лише України, а й Антарктики. Однак поки в Україні спекотне літо, то там – розпал зими

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До Антарктики прийшло потепління

Плюсова температура зберігалася впродовж майже двох діб – 16-17 липня. В ці дні також йшов дощ та мокрий сніг.

16 липня на українській станції "Академік Вернадський" було зафіксовано значне підвищення максимальної добової температури . Вона зросла на більш як 8 градусів: з -4,2 градусів до 4,5,

– повідомили науковці.

Також плюсові температури були зафіксовані на британській станції "Розера", що розташована на 300 кілометрів південніше "Вернадського".

Основною причиною такої зміни погоди є явище "атмосферної ріки". Це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко переносить теплі маси повітря та вологи з тропіків у полярні регіони.

Якщо такі випадки почастішають, посиляться процеси танення льодовиків, що своєю чергою призведе до поступового розпріснення прибережних вод. А це загрожує руйнуванню різних екосистем як білого континенту, так і океану навколо нього,

– пояснили науковці.

До слова, після затяжної спеки в Україну нарешті прийшла довгоочікувана волога. Синоптики прогнозують, що дощі варто очікувати ще протягом кількох днів.