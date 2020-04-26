Антиамериканские настроения: что известно о новой дезинформационной атаке России против Польши
Польша считает, что пострадала от сложной дезинформационной операции со стороны российских спецслужб. Она была направлена на ослабление польско-американских отношений.
Польша продолжает расследование и пока не обладает окончательными доказательствами, что нападение координировалось РФ. Но информационная атака имеет все признаки кампании под руководством Кремля. Об этом в комментарии агентству AP заявил представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.
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Речь идет об атаке на сайт Института военных исследований в Варшаве, военной академии, которая готовит польских военных лидеров. Углей отметил, что на сайте опубликовали поддельное письмо от имени ректора. В нем польских солдат призывали бороться с "американской оккупацией".
Это сообщение опубликовали и распространили в пропагандистских новостных порталах.
Содержание письма отвечало основному нарративу, который российская пропаганда постоянно продвигает против Польши и США,
– уверен Жарин.
По его словам, польские власти считают, что целью этих атак является информационный хаос, подрыв морального духа польских военных и разжигание антиамериканских настроений.
Он утверждает, что Кремль пытается использовать кризис с коронавирусом, чтобы освободиться от международной изоляции и убедить Запад отменить санкции, введенные из-за агрессии против Украины.
Как Россия пытается ослабить санкции из-за вспышки COVID-19
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз поднял вопрос санкций Запада против РФ. По мнению Лаврова, во время пандемии существование санкций является "аморальным", он отметил необходимость ослабления их или снятия.
- Лавров ссылается на слова генсека ООН Антониу Гуттереша, который якобы "об этом заявил очень четко".
- Гутерреш ранее призвал руководителей государств, входящих в G20, отменить определенные пошлины и санкции, которые могут помешать поставкам продовольствия, предметов первой необходимости и санитарно-медицинских товаров. О снятии всех санкций речи не было.
- Россия в дальнейшем проводит агитационную кампанию с призывом отменить все санкции.
- 3 апреля Украина уже заблокировала предварительную попытку России провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.