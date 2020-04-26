Антиамериканские настроения: что известно о новой дезинформационной атаке России против Польши

Польша считает, что пострадала от сложной дезинформационной операции со стороны российских спецслужб. Она была направлена на ослабление польско-американских отношений.

Польша продолжает расследование и пока не обладает окончательными доказательствами, что нападение координировалось РФ. Но информационная атака имеет все признаки кампании под руководством Кремля. Об этом в комментарии агентству AP заявил представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

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Речь идет об атаке на сайт Института военных исследований в Варшаве, военной академии, которая готовит польских военных лидеров. Углей отметил, что на сайте опубликовали поддельное письмо от имени ректора. В нем польских солдат призывали бороться с "американской оккупацией".

Это сообщение опубликовали и распространили в пропагандистских новостных порталах.

Содержание письма отвечало основному нарративу, который российская пропаганда постоянно продвигает против Польши и США,

– уверен Жарин.

По его словам, польские власти считают, что целью этих атак является информационный хаос, подрыв морального духа польских военных и разжигание антиамериканских настроений.

Он утверждает, что Кремль пытается использовать кризис с коронавирусом, чтобы освободиться от международной изоляции и убедить Запад отменить санкции, введенные из-за агрессии против Украины.

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