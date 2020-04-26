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      Антиамериканські настрої: що відомо про нову дезінформаційну атаку Росії проти Польщі

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      Росія знову втручається у внутрішні справи Польщі
      Росія знову втручається у внутрішні справи Польщі / PAP

      Польща вважає, що постраждала від складної дезінформаційної операції з боку російських спецслужб. Вона була спрямована на послаблення польсько-американських відносин.

      Польща продовжує розслідування і наразі не володіє остаточними доказами, що напад координувався РФ. Але інформаційна атака має всі ознаки кампанії під керівництвом Кремля. Про це у коментарі агентству AP заявив речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.

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      Мовиться йде про атаку на веб-сайт Інституту військових досліджень у Варшаві, військової академії, яка готує польських військових лідерів. Жарин зазначив, що на сайті опубліковали підроблений лист від імені ректора. У ньому польських солдатів закликали боротися з "американською окупацією".

      Це повідомлення опубліковали і поширили в пропагандистських новинних порталах.

      Зміст листа відповідав основному наративу, який російська пропаганда постійно просуває проти Польщі та США,
      – впевнений Жарин.

      За його словами, польська влада вважає, що метою цих атак є інформаційний хаос, підрив морального духу польських військових і розпалювання антиамериканських настроїв.

      Він стверджує, що Кремль намагається використати кризу з коронавірусом, щоб звільнитися від міжнародної ізоляції і переконати Захід скасувати санкції, введені через агресію проти України.

      Як Росія намагається послабити санкції через спалах COVID-19

      • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре порушив питання санкцій Заходу проти РФ. На думку Лаврова, під час пандемії існування санкцій є "аморальним", він наголосив на необхідності послаблення їх чи зняття.
      • Лавров посилається на слова генсека ООН Антоніу Гуттереша, який нібито "про це заявив дуже чітко".
      • Гутерреш раніше закликав очільників держав, що входять до G20, скасувати певні мита та санкції, які можуть перешкодити поставкам продовольства, речей першої необхідності і санітарно-медичних товарів. Про зняття усіх санкцій не йшлося.
      • Росія надалі проводить агітаційну кампанію з закликом скасувати всі санкції.
      • 3 квітня Україна вже заблокувала попередню спробу Росії провести в Генеральній асамблеї ООН резолюцію, яка створила б умови для послаблення санкцій.
      Автор: Емал Набі
      Теги: Російська пропаганда Новини України Новини Росії Новини Польщі Новини політики
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