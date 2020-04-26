Антиамериканські настрої: що відомо про нову дезінформаційну атаку Росії проти Польщі
Польща вважає, що постраждала від складної дезінформаційної операції з боку російських спецслужб. Вона була спрямована на послаблення польсько-американських відносин.
Польща продовжує розслідування і наразі не володіє остаточними доказами, що напад координувався РФ. Але інформаційна атака має всі ознаки кампанії під керівництвом Кремля. Про це у коментарі агентству AP заявив речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.
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Мовиться йде про атаку на веб-сайт Інституту військових досліджень у Варшаві, військової академії, яка готує польських військових лідерів. Жарин зазначив, що на сайті опубліковали підроблений лист від імені ректора. У ньому польських солдатів закликали боротися з "американською окупацією".
Це повідомлення опубліковали і поширили в пропагандистських новинних порталах.
Зміст листа відповідав основному наративу, який російська пропаганда постійно просуває проти Польщі та США,
– впевнений Жарин.
За його словами, польська влада вважає, що метою цих атак є інформаційний хаос, підрив морального духу польських військових і розпалювання антиамериканських настроїв.
Він стверджує, що Кремль намагається використати кризу з коронавірусом, щоб звільнитися від міжнародної ізоляції і переконати Захід скасувати санкції, введені через агресію проти України.
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- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре порушив питання санкцій Заходу проти РФ. На думку Лаврова, під час пандемії існування санкцій є "аморальним", він наголосив на необхідності послаблення їх чи зняття.
- Лавров посилається на слова генсека ООН Антоніу Гуттереша, який нібито "про це заявив дуже чітко".
- Гутерреш раніше закликав очільників держав, що входять до G20, скасувати певні мита та санкції, які можуть перешкодити поставкам продовольства, речей першої необхідності і санітарно-медичних товарів. Про зняття усіх санкцій не йшлося.
- Росія надалі проводить агітаційну кампанію з закликом скасувати всі санкції.
- 3 квітня Україна вже заблокувала попередню спробу Росії провести в Генеральній асамблеї ООН резолюцію, яка створила б умови для послаблення санкцій.