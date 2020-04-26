Антиамериканські настрої: що відомо про нову дезінформаційну атаку Росії проти Польщі

Польща вважає, що постраждала від складної дезінформаційної операції з боку російських спецслужб. Вона була спрямована на послаблення польсько-американських відносин.

Польща продовжує розслідування і наразі не володіє остаточними доказами, що напад координувався РФ. Але інформаційна атака має всі ознаки кампанії під керівництвом Кремля. Про це у коментарі агентству AP заявив речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.

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Мовиться йде про атаку на веб-сайт Інституту військових досліджень у Варшаві, військової академії, яка готує польських військових лідерів. Жарин зазначив, що на сайті опубліковали підроблений лист від імені ректора. У ньому польських солдатів закликали боротися з "американською окупацією".

Це повідомлення опубліковали і поширили в пропагандистських новинних порталах.

Зміст листа відповідав основному наративу, який російська пропаганда постійно просуває проти Польщі та США,

– впевнений Жарин.

За його словами, польська влада вважає, що метою цих атак є інформаційний хаос, підрив морального духу польських військових і розпалювання антиамериканських настроїв.

Він стверджує, що Кремль намагається використати кризу з коронавірусом, щоб звільнитися від міжнародної ізоляції і переконати Захід скасувати санкції, введені через агресію проти України.

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