"Антибандеровский" закон начал действовать еще до того, как вступил в силу,– эксперт

Вражда между украинцами и поляками из-за "антибандеровского" закона, к сожалению, посеяна. Далее накалять ситуацию нельзя.

Об этом сайту "24" рассказал директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

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Главная цель "антибандеровского" закона – поссорить историческим прошлым два народа – достигнута. И на каком пункте остановится эта историческая ссора, и как прежде всего польские власти смогут откатить эту ситуацию назад, покажет время. Поляки стали заложниками политизации истории,

– считает Дымов.

Как отмечает эксперт, попытки вице-премьера Украины Павла Розенко во время переговоров с польскими чиновниками достичь компромисса были безуспешными. По его словам, поляки хотели говорить только об эксгумации останков своих граждан на территории Украины. Они не говорили про "антибандеровский" закон, потому что у них не было карт-бланша. Украина обращала внимание на разрушенные украинские памятники, об их восстановлении. Зато поляки предлагали проводить их инвентаризацию.

Более подробно о последствиях "антибандеровского" закона в материале: "антибандеровский" закон: битва за историю со зверским оскалом России

"Инвентаризация" памятников украинцам в Польше – политизация исторического прошлого, которая не имеет ничего общего с историей. Поэтому переговоры пока будут безрезультатными. Наша позиция – никакой инвентаризации, все памятники должны быть восстановленными, а закон отменен. По крайней мере, исправлен", – отмечает эксперт.

Валерий Дымов считает, что закон начал действовать еще до того, как вступил в силу. Уже известны факты нападений на украинцев в Польше. Но молчать нельзя. Хотя и раздувать вражду тоже. Впрочем, по его мнению, Верховная Рада должна была бы принять зеркальный ответ Польше. Особенно после того, как польский премьер сравнил Богдана Хмельницкого с Гитлером.

Это означало бы, что польский премьер Матеуш Моравецкий, который сравнивает Богдана Хмельницкого с Гитлером, имел бы проблемы с украинским законодательством. Потому что такого рода действия – это посягательство на украинскую репутацию, и за это должно быть уголовное преследование,

– отмечает Дымов.

Сейчас, по его мнению, украинцам в Польше действительно угрожает опасность. По словам Дымова, вопрос находится в плоскости Конституционного суда Польши, согласно новой судебной реформе тоже фактически политизирован отдельными политическими силами. Из-за чего у Польши серьезные проблемы с ЕС. Поэтому решение может быть разным. И угроза украинцам есть.

"Польская власть, которая обещает не допустить неправовых инцидентов, не зайдет в паб, где будут украинцы, или на предприятия, где работают наши соотечественники. И украинцы станут заложниками такого резкого поворота в сторону ультранационализма польской верхушки. Поляки, которые прислушиваются к власти, могут совершить определенные провокации против украинского народа. Суды, правоохранительная система Польши, которым дали отмашку бороться с историей, бороться с людьми. Если они в истории находят врагов, то это перекидывается на поиск врагов рядом с собой. Звериный оскал России будет стоять за такого рода процессами", – подчеркнул Валерий Дымов.

Напомним, недавно в Польше приняли так называемый закон о "бандеризме", согласно которому, каждому, кто на территории Польши публично будет использовать термин "польские концлагеря", а также признавать соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или отрицать "преступления украинских националистов" грозит штраф или заключение до трех лет. Закон вступает в силу 1 марта 2018.

Кто такой Степан Бандера? Украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов –​ председатель Провода ОУН-Б.