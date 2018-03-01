17:19
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Антибандерівський" закон почав діяти ще до того, як набрав чинності, – експерт

1811 Читать новость на русском
"Антибандерівський" закон набув чинності / 24 Канал

Ворожнеча між українцями і поляками через "антибандерівський" закон, на жаль, посіяна. Далі розпалювати ситуацію не можна.

Про це сайту "24" розповів директор центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

Читайте також: Бандера не причетний до Волинської трагедії – екс-прем'єр Польщі

Головна мета "антибандерівського" закону – посварити історичним минулим два народи – досягнута. І на якому пункті зупиниться ця історична сварка, і як насамперед польська влада зможе відкотити цю ситуацію назад, покаже час. Поляки стали заручниками політизації історії,
– вважає Димов.

Як зазначає експерт, спроби віце-прем’єра України Павла Розенка під час переговорів з польськими урядовцями досягти компромісу були безуспішними. За його словами, поляки хотіли говорити тільки про ексгумацію останків своїх громадян на території України. Вони не говорили про "антибандерівський" закон, тому що в них не було карт-бланшу. Україна звертала увагу на зруйновані українські пам’ятники, про їх відновлення. Натомість поляки пропонували проводити їхню інвентаризацію.

Більш детально про наслідки "антибандерівського" закону в матеріалі: "Антибандерівський" закон: битва за історію зі звірячим оскалом Росії

"Інвентаризація" пам’ятників українцям у Польщі – політизація історичного минулого, що не має нічого спільного з історією. Тому переговори поки будуть безрезультатними. Наша позиція – жодної інвентаризації, всі пам’ятники мають бути відновленими, а закон скасований. Принаймні, виправлений", – наголошує експерт.

Валерій Димов вважає, що закон почав діяти ще до того, як вступив у силу. Вже відомі факти нападів на українців у Польщі. Але мовчати не можна. Хоча й роздувати ворожнечу теж. Втім, на його думку, Верховна Рада повинна була б ухвалити дзеркальну відповідь Польщі. Особливо після того, як польський прем’єр порівняв Богдана Хмельницького з Гітлером.

Це означало б, що польський прем’єр Матеуш Моравєцький, який порівнює Богдана Хмельницького з Гітлером, мав би проблеми з українським законодавством. Тому що такого роду дії – це посягання на українську репутацію, і за це повинне бути кримінальне переслідування,
– наголошує Димов.

Наразі, на його думку, українцям у Польщі справді загрожує небезпека. За словами Димова, питання перебуває в площині конституційного суду Польщі, який згідно з новою судовою реформою теж фактично політизований окремими політичними силами. Через що в Польщі серйозні проблеми з ЄС. Тому рішення може бути різним. І загроза українцям є.

"Польська влада, яка обіцяє не допустити неправових інцидентів, не зайде в паб, де будуть українці, або на підприємства, де працюють наші співвітчизники. І українці стануть заручниками такого різкого повороту в сторону ультранаціоналізму польської верхівки. Поляки, які прислухаються до своєї влади, можуть вчинити певні провокації проти українців. Суди, правоохоронна система Польщі, яким дали відмашку боротися з історією, боротимуться з людьми. Якщо вони в історії знаходять ворогів, то це перекидається на пошук ворогів поруч із собою. Звірячий оскал Росії стоятиме за такого роду процесами", – підкреслив Валерій Димов.

Нагадаємо, нещодавно в Польщі ухвалили так званий закон про "бандеризм", згідно з яким, кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів", загрожує штраф або ув’язнення до трьох років. Закон вступає в силу 1 березня 2018 року.

Хто такий Степан Бандера? Український політичний діяч, один з чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів – голова Проводу ОУН-Б.

Теги: Новини України Новини політики Історія Антибандерівський закон Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 201
Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
сьогодні, 16:30 Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
16984
Савченко викликали на допит у СБУ, проте вона виїхала за кордон
сьогодні, 16:22 Савченко викликали на допит у СБУ, проте вона виїхала за кордон
1221
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сьогодні, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 583
Посадити генерала Рубана: чому голову
сьогодні, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 2101
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук