Как именно государство готовится к таким событиям, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его интервью Общественному вещателю.

Ранее США предоставили Украине средства защиты от химического оружия

Медики прошли инструктаж

Недавно стало появляться много новостей о том, что россияне могут готовить химическую атаку. Речь не только об ВСУ, но и просто ударе по некоторым из наших городов.

Была проделана соответствующая работа, прошло обучение медперсонала. Сегодня антидоты есть в достаточном количестве в больницах и у наших сил обороны,

– сказал глава СНБО.

Следовательно, даже если Кремль пойдет на ужасное нарушение очередных международных договоров, он ничего не добьется. Поскольку украинские медики помогут каждому, кто в этом нуждается.

Важно! Химическое оружие имеет массовое поражение. Его важными компонентами являются так называемые боевые ядовитые вещества, носители химикатов. Как распознать такую ​​атаку и что делать – по ссылке .