Як саме держава готується до таких подій розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його інтерв'ю Спільному мовнику.

Раніше США надали Україні засоби захисту від хімічної зброї

Медики пройшли інструктаж

Нещодавно почало з'являтися багато новин про те, що росіяни можуть готувати хімічну атаку. Мовилося не лише про ЗСУ, а й просто удар по деяких із наших міст.

Була проведена відповідна робота, пройшло навчання медперсоналу. Сьогодні антидоти є в достатній кількості в лікарнях і у наших сил оборони,

– сказав очільник РНБО.

Відтак, навіть, якщо Кремль піде на жахливе порушення чергових міжнародних договорів, він нічого не доб'ється. Оскільки українські медики допоможуть кожному, хто цього потребує.

Важливо! Хімічна зброя має масове ураження. Її принциповими компонентами є так звані бойові отруйні речовини, носії хімікатів. Як розпізнати таку атаку та що робити – за посиланням.

До теми – Найсмертельніші речовини, якими атакують: дивіться відео