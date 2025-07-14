Ожидается, что это сыграет ключевую роль в остановке российского наступления. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщили в Forbes, передает 24 Канал.

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Что известно о специальных патронах?

Видео с использованием антидронових патронов 30 июня распространил оборонный кластер Brave1. Благодаря использованию специальной боевой части они позволяют со значительно большей вероятностью поразить FPV-дрон или "мавик" еще до того, как тот успеет атаковать.

Это стандартный патрон калибра 5,56 миллиметра, разработанный для винтовок НАТО, в частности CZ Bren и M4, которые широко используются украинскими военными. Снаряды уже кодифицированы по стандартам Альянса, что сигнализирует о намерении Украины начать масштабное производство.

Тест украинских антидронових патронов: смотрите видео

Описание его принципа действия разработки предоставил "Милитарный", отметив, что соответствующие патроны под неформальным названием "Горошек" уже используют в ограниченном количестве.

Одно из преимуществ – несколько поражающих элементов с начальной скоростью более 800 метров в секунду – такой патрон эффективно поражает беспилотники на расстояниях до 50 – 60 метров.

Украинские антидронные патроны / Фото "Милитарный"

"Горошек" действительно производится и уже кодифицирован министерством обороны, и поэтому уже скоро – хочется верить – он зайдет на вооружение наших СОУ. И его смогут получать бойцы – так же, как и обычный штатный патрон,

– пишет "Милитарный".

Наиболее вероятным методом защиты российских беспилотников от таких снарядов является избежание их обнаружения, поскольку бронировать малые беспилотники нереально, пишет Forbes. Более того, успех все еще зависит от способности солдата улавливать акустические и визуальные признаки беспилотника, которые трудно скрыть.

Напомним, The Wall Street Journal пишет, что линия фронта в Украине приближается к состоянию замораживания из-за массового использования дронов, которые фактически доминируют в современном бою. В частности, самый большой прорыв – это ударные дроны с видом от первого лица (FPV), которые, хоть и уступают ракетам в мощности, значительно превосходят их в точности.