Зачем в Киевской области установили антидроновые сетки: военный эксперт раскрыл их назначение

Реактивные "Шахеды" волнами прорываются к украинской столице и к область. В связи с этим начали появляться сообщения о том, что в направлении Чернобыля, вдоль трассы устанавливают сетки для защиты от дронов.

Раньше их активно возводили в прифронтовых районах, чтобы защитить автомобили и транспорт. Как пояснил 24 Каналу военный эксперт Сергей Грабский, такие меры в Киевской области не следует связывать с угрозой наступления со стороны Беларуси.

Почему возводят сетки?

Военный эксперт подчеркнул, что никакого вторжения с севера в ближайшее время не будет, ведь это технически невозможно. Но когда мы говорим о прикрытии определенных зон, речь идет о более широком спектре применения противником различных типов боеприпасов.

Например, от "Герань-5" антидроновая сетка, возможно, и не спасет. Но также стоит учитывать, что поражение может быть нанесено и подбитыми дронами, то есть теми, которые теряют скорость, ориентацию, траекторию. В таком случае, если есть возможность хоть как-то защититься, – это нужно делать.

Самое простое решение – сказать, что дрон все равно полетит. Мы должны что-то делать: устанавливать защиту от дронов, сетки, создавать укрытия на путях сообщения или в критически важных местах для того, чтобы обезопасить людей. Поэтому такая работа должна вестись, и мы ее проводим,

– подчеркнул Сергей Грабский.

Что касается того, что антидроновые сетки в основном направлены против FPV, то не следует забывать, что боевая активность в этой зоне будет продолжаться. То есть постоянно ведется разведка, ее осуществляют не только наши противники, но и мы на достаточно значительной глубине территории противника – в Беларуси и России.

Кроме того, мы не исключаем возможность переброски диверсионно-разведывательных групп, которые могут действовать на таком расстоянии или использовать, например, "дроны-жуны", а также другие типы FPV-дронов. Поэтому, безусловно, необходимо позаботиться о безопасности как гражданских лиц, так и военных коммуникаций.

"Если у нас есть такие инструменты, как антидроновые сетки, то их нужно использовать на участках, которые географически близки к государственным границам Украины и требуют защиты", – подытожил военный эксперт.

В Киевской области возводят антидроновые сетки: смотрите видео