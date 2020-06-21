В нидерландской Гааге демонстранты вышли на протест из-за ограничительных карантинных мероприятий, введенных в связи с пандемией COVID-19. Тысячи людей собрались в парке Маливельд, где обычно проходят митинги. С плакатами и лозунгами они двинулись по улицам Гааги. Заметим, что накануне в этом же парке Гааги состоялась акция Black Lives Matter.

Спершу дійство було мирним, мітингарі влаштували "квітковий протест". Вони виступали проти карантинних обмежень та наголошували, що "хочуть жити в мирі та любові", передає DW.

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Водночас, правоохоронці закликали людей розійтися і припинити акцію. Деякі мітингувальники погодилися і віднесли квіти до мерії Гааги, скандуючи: "Ми знову шукаємо розуміння та хочемо, щоб нас почули".



Розгін демонстрантів

Втім, далі до протестів долучилися футбольні фанати. Ось вже тобі між правоохоронцями та учасниками акції зав’язалися сутички. Проти демонстрантів поліція застосувала водяні гармати.



Поліцейські розганяють мітингувальників у Гаазі / Фото з соцмереж

Частина мітингарів почала покидати парк Малівельд, прикрашаючи автівки поліцейських квітами та наліпками з нагадуванням про те, що у травні в Міннеаполісі після жорсткого затримання поліцейським помер афроамериканець Джордж Флойд.

Розгін мітингувальників у Гаазі: відео

If there were any rioters that started first with violence, the eyewitness reports say it wasn't at #Malieveld The Hague, The Netherlands. That was peaceful until the Police started to charge without warning https://t.co/1PfTgYfsop — Lonneke (@LonnekeEngel) June 21, 2020

Агресивних мітингарів заарештували. Скільки точно наразі невідомо, але щонайменше – п’ятьох. Їх затримали за кидання каміння. Вже надвечір у парку Малівельд залишилося близько 200 мітингарів. Їх оточила поліція. Коротку акцію протесту дозволили провести за умови, що активісти будуть дотримуватися дистанції 1,5 метра.

Яка ситуація з коронавірусом у Нідерландах: