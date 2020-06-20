Во Франции 20 июня состоялась массовая акция протеста. Люди залили вход в местное Министерство здравоохранения красной краской и вручили "Медаль презрения".

Красная краска символизирует кровь людей, умерших от коронавируса, сообщает France info.

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Против чего выступают митингующие

Своими действиями французские протестующие стремятся привлечь внимание к плохим условиям труда медицинских работников в государственном секторе.

Активистская группа Attac, что является организатором протеста, пояснила, что медицинские работники годами жалуются на недостаток финансирования, кроватей и оборудования, чтобы они могли должным образом ухаживать за пациентами.

Активисты также разместили у здания Министерства здравоохранения гигантский баннер в форме медали под названием "Медаль презрения".

EN DIRECT - Action au ministère de la Santé !

Attac et le Collectif Inter-Urgences remettent le prix du mépris au gouvernement. @InterUrg #PrixDuMepris pic.twitter.com/UeQgdoqUIb — Attac France (@attac_fr) June 20, 2020

DIRECT - Le « prix du mépris » remis par @attac_fr et @InterUrg au ministère de la Santé pour dénoncer la gestion du #Covid19 #COVID__19 pic.twitter.com/JXU81FMxFK — Matthieu Brandely (@m_brandely) June 20, 2020

DIRECT - La façade du ministère de la Santé recouverte de faux sang, pour symboliser la mort des soignants et des malades du #Covid19 @InterUrg @attac_fr pic.twitter.com/vzpwo0CM25 — Matthieu Brandely (@m_brandely) June 20, 2020

Ce matin 30 militant·e·s se sont invité·e·s au @MinSoliSante pour montrer le vrai visage de ce gouvernement et ont aspergé les vitrines avec 1 liquide rouge, symbole de toutes celles et ceux qui ont payé de leurs vies les choix économiques mortifères de ces dernières décennies pic.twitter.com/n58S0A2KzB — Attac France (@attac_fr) June 20, 2020

Митинг 16 июня в Париже

16 июня в столице Франции прошли демонстрации, организованные медицинскими работниками, на них не обошлось без столкновений. Медицинские работники вышли на протест после трехмесячного кризиса в сфере здравоохранения. Участники акции требовали вернуть 4 миллиарда евро, предусмотренные на медицинские нужды в бюджете Франции на 2020 год.

Люди поджигали мусорные баки, перекидывали авто, а в полицейских летели разные предметы. В ответ полиция пустила в ход слезоточивый газ и окружила демонстрантов. В целом арестовали 16 человек.