Во Франции протестующие залили Минздрав красной краской и вручили "Медаль презрения"
Во Франции 20 июня состоялась массовая акция протеста. Люди залили вход в местное Министерство здравоохранения красной краской и вручили "Медаль презрения".
Красная краска символизирует кровь людей, умерших от коронавируса, сообщает France info.
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Против чего выступают митингующие
Своими действиями французские протестующие стремятся привлечь внимание к плохим условиям труда медицинских работников в государственном секторе.
Активистская группа Attac, что является организатором протеста, пояснила, что медицинские работники годами жалуются на недостаток финансирования, кроватей и оборудования, чтобы они могли должным образом ухаживать за пациентами.
Активисты также разместили у здания Министерства здравоохранения гигантский баннер в форме медали под названием "Медаль презрения".
Митинг 16 июня в Париже
16 июня в столице Франции прошли демонстрации, организованные медицинскими работниками, на них не обошлось без столкновений. Медицинские работники вышли на протест после трехмесячного кризиса в сфере здравоохранения. Участники акции требовали вернуть 4 миллиарда евро, предусмотренные на медицинские нужды в бюджете Франции на 2020 год.
Люди поджигали мусорные баки, перекидывали авто, а в полицейских летели разные предметы. В ответ полиция пустила в ход слезоточивый газ и окружила демонстрантов. В целом арестовали 16 человек.