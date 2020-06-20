У Франції 20 червня відбулася масова акція протесту. Люди залили вхід до тамтешнього Міністерства охорони здоров'я червоною фарбою та вручили "Медаль презирства".

Червона фарба символізує кров людей, які померли від коронавірусу, повідомляє France info.

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Проти чого виступають мітингувальники

Своїми діями французькі протестувальники прагнуть привернути увагу до поганих умов праці медичних працівників у державному секторі.

Активістська група Attac, що є організатором протесту, пояснила, що медичні працівники роками скаржиться на нестачу фінансування, ліжок та обладнання, аби вони могли належно доглядати за пацієнтами.

Активісти також розмістили біля будівлі Міністерства охорони здоров'я гігантський банер у формі медалі під назвою "Медаль презирства".

EN DIRECT - Action au ministère de la Santé !

Attac et le Collectif Inter-Urgences remettent le prix du mépris au gouvernement. @InterUrg #PrixDuMepris pic.twitter.com/UeQgdoqUIb — Attac France (@attac_fr) June 20, 2020

DIRECT - Le « prix du mépris » remis par @attac_fr et @InterUrg au ministère de la Santé pour dénoncer la gestion du #Covid19 #COVID__19 pic.twitter.com/JXU81FMxFK — Matthieu Brandely (@m_brandely) June 20, 2020

DIRECT - La façade du ministère de la Santé recouverte de faux sang, pour symboliser la mort des soignants et des malades du #Covid19 @InterUrg @attac_fr pic.twitter.com/vzpwo0CM25 — Matthieu Brandely (@m_brandely) June 20, 2020

Ce matin 30 militant·e·s se sont invité·e·s au @MinSoliSante pour montrer le vrai visage de ce gouvernement et ont aspergé les vitrines avec 1 liquide rouge, symbole de toutes celles et ceux qui ont payé de leurs vies les choix économiques mortifères de ces dernières décennies pic.twitter.com/n58S0A2KzB — Attac France (@attac_fr) June 20, 2020

Мітинг 16 червня у Парижі