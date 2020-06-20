У Франції протестувальники залили МОЗ червоною фарбою та вручили "Медаль презирства"
У Франції 20 червня відбулася масова акція протесту. Люди залили вхід до тамтешнього Міністерства охорони здоров'я червоною фарбою та вручили "Медаль презирства".
Червона фарба символізує кров людей, які померли від коронавірусу, повідомляє France info.
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Проти чого виступають мітингувальники
Своїми діями французькі протестувальники прагнуть привернути увагу до поганих умов праці медичних працівників у державному секторі.
Активістська група Attac, що є організатором протесту, пояснила, що медичні працівники роками скаржиться на нестачу фінансування, ліжок та обладнання, аби вони могли належно доглядати за пацієнтами.
Активісти також розмістили біля будівлі Міністерства охорони здоров'я гігантський банер у формі медалі під назвою "Медаль презирства".
Мітинг 16 червня у Парижі
16 червня у столиці Франції відбулися демонстрації, організовані медичними працівниками, на них не минулось без сутичок. Медичні працівники вийшли на протест після тримісячної кризи у сфері охорони здоров'я. Учасники акції вимагали повернути 4 мільярди євро, передбачені на медичні потреби у бюджеті Франції на 2020 рік.
Люди підпалювали сміттєві баки, перекидали авто, а у поліцейських летіли різні предмети. У відповідь поліція пустила у хід сльозогінний газ і оточила демонстрантів. Загалом заарештували 16 осіб.