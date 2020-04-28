"Антиколомойский" законопроект: выполнит ли Украина условие МВФ для получения транша

Финансовый комитет рассмотрел все 16 тысяч правок в законопроект о банках, а также рекомендовал Верховной Раде принять его в целом. Именно этот документ должен запретить возвращать национализированные банки их прежним владельцам, что является одним из условий для получения транша от МВФ.

О том, когда будут рассматривать "антиколомойский" законопроект и могут ли быть связаны братья Суркисы с Коломойским – читайте в материале 24 канала.

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Из этих 16 тысяч правок комитет учел лишь 300 технических. При этом содержание законопроекта не изменилось.

Там были изменения, но они не имели существенного характера. Мы видим и поддержку Министерства финансов, и наши международные партнеры, я думаю, не будут против такого текста,

– сказал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Что предусматривает законопроект

Законопроект предусматривает, что банк, который ранее был национализирован, не может быть возвращен предыдущему владельцу через суд. Размер компенсации за потерю финучреждения будет определять международная аудиторская компания. В основном документ касается именно "Приватбанка", который олигарх Игорь Коломойский пытается отсудить у государства.



Игорь Коломойский / Фото Укринформ

"Как работает банк: вы берете 10 своих гривен, одалживаете еще 90 и отдаете уже 100 гривен в кредит. Однако 100 гривен украли, а теперь Коломойский говорит, чтобы ему вернули те 10 гривен. Нет, уважаемый, вы должны 90. Все люди из финансового мира это понимают, поэтому никогда ни один аудит не решит, что Коломойскому кто-то должен деньги", – пояснил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Более того, это понимает и сам Коломойский, поэтому и пытается отсудить себе как можно большую компенсацию, пока документ еще не приняли.

При чем здесь брать Суркисы

Часть, а это 7 миллиардов гривен, апелляционный суд Киева постановил вернуть братьям Суркисам, которых связывают с Коломойским. В целом различные связанные с Коломойским лица судятся с государством за 30 миллиардов гривен. Получат ли они эти деньги – зависит от Верховного Суда.

Если Верховный Суд сейчас скажет, что Суркисы не связаны с Коломойским – то другим лицам государство также компенсирует их активы, которые они вкладывали в банк,

– отметила эксперт по правовой реформе ГПК Галина Чижик.

Однако Верховный Суд свое решение принимать не торопится. Рассмотрение дела снова отложили якобы из-за давления.



Игорь и Григорий Суркисы / Фото uainfo.org

В то же время Национальный банк Украины подает в суд на Игоря Коломойского. В учреждении считают, что олигарх вывел оттуда 5,5 миллиардов долларов. В частности, и через связанных лиц. Нацбанк просит Лондонский суд заставить олигарха возместить эти убытки.

Принятие закона – четкое условие МВФ

Принятие банковского законопроекта необходимо и потому, что МВФ не хочет, чтобы Украина за их счет возвращала какие-то компенсации олигарху. Поэтому документ является одним из главных условий для возобновления сотрудничества с фондом и получения транша помощи.

Это вопрос поддержки Украины цивилизованным внешним миром, который готов нас поддержать, но говорит, чтобы мы не разворачивали реформы и не отдавали деньги украинским олигархам,

– заверил Сергей Фурса.

Уже 30 апреля 2020 года, в этот четверг, парламент должен утвердить спецпроцедуру рассмотрения законопроекта.



Верховная Рада / Фото poltava.to

Тогда у нардепов будет 10 дней для ознакомления с таблицей поправок. После этого в зале будут рассматривать только правки, которые отберет комитет: по 5 от каждой фракции и по 1 от внефракционных. На такую процедуру может уйти примерно 2 дня. Вероятнее всего, что за рассмотрение законопроекта о банках примутся в начале мая.