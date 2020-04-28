Дело Суркисов против Приватбанка: почему судьи мгновенно ослепли

И судьи просят убрать это давление, чтобы они смогли спокойно принять решение в пользу Коломойского и Суркисов.

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Хорошо, что решение Суд не принял и не разблокировал возможность признать национализацию Приватбанка незаконной до той поры, пока парламент не принял антиколомойский закон. Ушел большой риск для макроэкономики. Теперь дела о признании незаконности национализации Приватбанка не будут рассмотрены до того момента, пока парламент не примет закон. Если будет, конечно, политическая воля для его принятия.

Плохо, что украинские судьи продолжают не замечать фактов связанности Суркисов, которые сами Суркисы раскрывают перед судом Лондона.

Плохо, что в Суде Лондона у государства Украина шансов выиграть против олиграхов в сотни раз больше, чем в украинском суде.

Плохо, что Суд говорит о давлении со стороны СМИ, когда те самые СМИ просто просят судей обратить внимание на текст иска Суркисов в Лондоне, где они прямо пишут о своей связанности с Коломойским, хоть в Украине они доказывают, что не связанные. Это ведь не так сложно для судей, взять и почитать. Официальный документ. Но теперь это называют давлением.

Плохо, что украинские суды оставляют себе возможность вернуться к этим делам после получения поддержки МВФ, когда легко объяснят, что и закон был не конституционный и Суд бы состоялся раньше, но на Суд давили. Традиционная логика наперсточного, которая может нам всем очень дорого стоить. И речь не только о миллиардах гривен, который украинский суд очень хочет выплатить из кармана налогоплательщиков в карманы олигархов.

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Пока кризис, и Украина зависит от Запада, Запад не позволяет выплачивать олигархам деньги украинских налогоплательщиков. Плохо, что украинская власть не против. И украинский суд очень хочет. И если бы не кризис…

Дело семьи Суркисов против Национального банка Украины: что известно



Члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не являются связанными с бывшими владельцами "Приватбанка" лицами. В НБУ убеждены, что семья Суркисов имела особые отношения с бывшими собственниками банка. А значит могла получать кредиты и размещать депозиты в банке не на рыночных условиях. Кроме того, они могли получать инсайдерскую информацию от владельцев.



Таким образом, семья Суркисов хочет отменить процедуру bail-in. Именно по этой процедуре они были признаны как лица, связанные с бывшими собственниками банка. Поэтому их депозиты были обменены на акции банка, которые позже Нацбанк выкупил за одну гривну во время национализации "Приватбанка".