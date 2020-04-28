"Антиколомойський" законопроєкт: чи виконає Україна умову МВФ для отримання траншу

Фінансовий комітет розглянув усі 16 тисяч правок до законопроєкту про банки, а також рекомендував Верховній Раді схвалити його в цілому. Саме цей документ має заборонити повертати націоналізовані банки їхнім колишнім власникам, що є однією з умов для отримання траншу від МВФ.

Про те, чи коли розглядатимуть "антиколомойський" законопроєкт та чи можуть бути пов'язані брати Суркіси з Коломойським – читайте у матеріалі 24 каналу.

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З цих 16 тисяч правок комітет врахував лише 300 технічних. При цьому, зміст законопроєкту не змінився.

Там були зміни, але вони не мали суттєвого характеру. Ми бачимо і підтримку Міністерства фінансів, і наші міжнародні партнери, я думаю, не будуть проти такого тексту,

– сказав нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає, що банк, який раніше був націоналізований, не може бути повернений попередньому власнику через суд. Розмір компенсації за втрату фінустанови визначатиме міжнародна аудиторська компанія. Здебільшого документ стосується саме "Приватбанку", який олігарх Ігор Коломойський намагається відсудити у держави.



Ігор Коломойський / Фото Укрінформ

"Як працює банк: ви берете 10 своїх гривень, позичаєте ще 90 і віддаєте вже 100 гривень в кредит. Однак 100 гривень вкрали, а тепер Коломойський каже, щоб йому повернули ті 10 гривень. Ні, шановний, ви винні 90. Всі люди з фінансового світу це розуміють, тому ніколи жоден аудит не вирішить, що Коломойському хтось винен гроші", – пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Ба більше, це розуміє і сам Коломойський, тому й намагається відсудити собі якомога більшу компенсацію, поки документ ще не ухвалили.

До чого тут брати Суркіси

Частину, а це 7 мільярдів гривень, апеляційний суд Києва постановив повернути братам Суркісам, яких пов'язують з Коломойським. Загалом різні пов'язані з Коломойським особи позиваються до держави щодо 30 мільярдів гривень. Чи отримають вони ці гроші – залежить від Верховного Суду.

Якщо Верховний Суд зараз скаже, що Суркіси не пов'язані з Коломойським – то іншим особам держава так само компенсує їхні активи, які вони вкладали в банк,

– зазначила експертка з правової реформи ЦПК Галина Чижик.

Однак Верховний Суд своє рішення ухвалювати не квапиться. Розгляд справи знову відклали нібито через тиск.



Ігор та Григорій Суркіси / Фото uainfo.org

Водночас, Національний банк України позивається до Ігоря Коломойського. В установі вважають, що олігарх вивів звідти 5,5 мільярдів доларів. Зокрема, й через пов'язаних осіб. Нацбанк просить Лондонський суд змусити олігарха відшкодувати ці збитки.

Ухвалення закону – чітка умова МВФ

Ухвалення банківського законопроєкту необхідно й через те, що МВФ не хоче, аби Україна їхнім коштом повертала якісь компенсації олігарху. Тож документ є однією з головних умов для поновлення співпраці з фондом і отримання траншу допомоги.

Це питання підтримки України цивілізованим зовнішнім світом, який готовий нас підтримати, але каже, щоб ми не розвертали реформи і не віддавали гроші українським олігархам,

– запевнив Сергій Фурса.

Вже 30 квітня 2020 року, у цей четвер, парламент має затвердити спецпроцедуру розгляду законопроєкту.



Верховна Рада / Фото poltava.to

Тоді нардепи матимуть 10 днів для ознайомлення із таблицею правок. Після цього в залі розглядатимуть лише правки, які відбере комітет: по 5 від кожної фракції і по 1 від позафракційних. На таку процедуру може піти приблизно 2 дні. Найімовірніше, що за розгляд законопроєкту про банки візьмуться на початку травня.