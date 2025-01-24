Что это такое и какие вызовы придется преодолеть общине, которая готова ее разработать – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Что это такое

Антикоррупционная программа – это документ, который определяет коррупционные риски в определенных сферах деятельности общины, а также предусматривает меры для минимизации коррупции. Другими словами это антикоррупционный навигатор для местных чиновников и активных жителей – где есть red flags, к которым надо повышенное внимание. Если в одном селе это будет вырубка леса, то в другом – подряды на ремонтах дорог.

Антикор программа не является обязательной для ОМС, поэтому их принятие никто не контролирует. Даже НАПК не знает, сколько общин их приняли. Мне известно, что ее приняли почти все областные центры, а с поддержкой доноров – еще чуть больше полсотни общин. Но если учитывать, что общин в Украине полторы тысячи – это капля в море. В прошлом году "Антикоррупционный штаб" координировал разработку программ еще в 5 громадах и вот какие вызовы подсветил этот опыт.

Харизматичный лидер

Чтобы наработать качественную антикоррупционную программу, община должна сплотиться вокруг лидера. Такой человек должен сочетать в себе сразу несколько качеств:

иметь базовые знания в сфере антикоррупции, в идеале юридическое образование;

не иметь шлейфа коррупционных скандалов;

уметь организовать работу и объединить людей.

В нашем кейсе эту роль выполняли координаторы и, откровенно говоря, мотивация жителей напрямую зависела от того, считали ли они этого человека настоящим лидером.

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Базовые знания

Если такой лидер все же нашелся и смог объединить людей, которые готовы делать антикоррупционную программу, их может ждать следующий вызов – нехватка знаний. Где посмотреть повестку дня сессии городского совета? Как оформить обращение граждан? Проводился ли тендер на ремонт школьного укрытия? Является ли этот подрядчик фигурантом уголовных производств? Эти и другие вопросы возникают во время наработки программы, а рабочая группа должна знать, где искать ответы.

Базой будет по крайней мере обучение, как пользоваться диджитал инструментами: реестром деклараций, Prozorro, порталом Местные интересы и тому подобное. К счастью, в сети уже достаточно ресурсов, которые предлагают бесплатное онлайн обучение, однако мы почувствовали большой запрос на индивидуальную работу общин с экспертами.

Местный контекст

Чем больше потенциал общины, тем более активными должны быть ее жители и более результативным будет принятие программы. Согласитесь, почти любая община в Киевской области, где есть мощные заводы, производство, железнодорожное сообщение и инвестиции из-за рубежа более заинтересована, чтобы решения власти были прозрачными и не содержали коррупционных рисков, чем община в депрессивном регионе, где нет ничего, кроме черной рубки лесов и развалившихся колхозов. Ведь общине есть что терять и есть за что бороться. А это могут быть сотни тысяч долларов.

Именно это мы наблюдали в работе с пилотными общинами: где есть рабочие места, молодежь, развитие, там и жители были жаждущие изменений, активно включались в работу. И наоборот, община на Житомирщине, где чувствуется упадок – "топила" сама себя еще больше, игнорируя возможность стать лучше.

А мэр выйдет?

Начиная разработку антикоррупционной программы, местные активисты должны наладить диалог с властью, депутатским корпусом, ведь именно местный совет в конце концов должен проголосовать программу на сессии. Конечно, можно услышать упреки, мол, почему в этом процессе участвует мэр или кто-то из городского совета? Это же конфликт интересов! Ведь антикоррупционная программа как раз и касается работы этих должностных лиц.

В этом есть доля правды, однако без политической воли депутатов принять антикор программу невозможно. Сама власть должна понимать, какой профит получит, приняв этот документ. В первую очередь – это доверие инвесторов, как внутренних, так и иностранных.

А дальше приход денег в общество, расцвет, благодарность людей и как следствие – переизбрание на второй срок. Это как вариант развития событий.

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Хейт как лейтмотив работы местного актива

И последний, наверное, самый болезненный вызов – деструктивная критика тех, кто хочет изменить общество к лучшему от тех, кому всегда что-то не так. Как в Киеве, так и в провинции есть запрос на быстрые изменения. Темп работы как центральной власти, так и ОМС стал ниже – война, отключение света, воздушные тревоги, кадровый голод. Однако демократия требует времени, и этот факт наотрез отказываются принимать в общинах, где часто решающий голос имеет тот, который кричит громче.

Я сейчас говорю не о конструктивной оппозиции, которая критикует, но предлагает свою альтернативу. Это оппозиция, которая только критикует. Нет антикоррупционной программы – плохо, делаете антикоррупционную программу – плохо, учитесь работать с тендерами – плохо, потому что никого не посадили!

И власть, и местный актив должны быть готовым к хейту, берясь за антикоррупционную программу. Иначе есть риск провалить миссию.

Подытоживая, скажу, что разработка антикоррупционной программы – процесс достаточно длительный. Ведь даже имея внешних экспертов, план работы и подготовленное обучение, наши пилотные общины потратили на эту работу почти год времени. Однако этот год дал людям возможность понять, какой потенциал имеет их малая родина и как каждый из них может быть двигателем изменений.